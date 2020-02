The Last of Us 2 sera réservé à un public averti

Plusieurs thèmes abordés dans The Last of Us 2 de Naughty Dog vont surprendre les joueurs.

Outre une violence omniprésente (scène de torture, gameplay barbare), l’Entertainment Software Rating Board (ESRB, un organisme qui évalue les jeux vidéo en Amérique du Nord) annonce que The Last of Us 2 proposera un contenu mature avec du sang, des insultes, du contenu sexuel, de la nudité ou encore des drogues. Comme pour le premier opus, il est classé “M for Mature“, et sera destiné aux joueurs de plus de 17 ans. Par chez nous, il faut s’attendre à du PEGI 18 ainsi que des pictogrammes mentionnant les thématiques présentes dans la suite des aventures Ellie.

Le directeur créatif Neil Druckmann avait déjà annoncé la couleur en septembre dernier : “On montre Ellie à un moment différent de sa vie où elle est beaucoup plus légère, elle flirte, elle est maladroite. Dans ce monde, on peut jouer le rôle d’un adolescent qui finit par trouver de l’herbe, fumer et sortir avec quelqu’un, alors c’est un beau contraste pour montrer deux côtés d’Ellie. Et Ellie a beaucoup plus de facettes que ces deux-là (…) Ellie a toujours été un personnage lesbien pleinement réalisé ! Je suppose que maintenant, nous ne faisons que le confirmer aux gens de l’extérieur. Ellie est une adolescente et nous voulions vraiment explorer cette relation avec Dina. Cela nous est venu naturellement. Ce n’est jamais à la controverse de titiller, c’est juste qui est Ellie.”

The Last of Us 2 : revoir le premier trailer de 2016

Pour mémoire, The Last of Us 2 sera disponible le 29 mai prochain en exclusivité sur PS4.

“Cinq ans après leur voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par une pandémie, Ellie et Joel ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre dans une communauté florissante de survivants leur a permis de connaître la paix et la stabilité en dépit de la menace constante des infectés et des survivants désespérés. Lorsqu’un événement violent trouble cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu’elle pourchasse un par un les responsables, elle doit affronter les répercussions physiques et émotionnelles de ses actions.“