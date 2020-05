The Last of Us 2 : Neil Druckmann annonce la fin du développement

Désormais prévu pour le 19 juin prochain en exclusivité sur PS4, le développement de The Last of Us 2 est enfin terminé.

Dans un émouvant message, le directeur créatif Neil Druckmann a remercié les équipes de Naughty Dog pour avoir finalisé le développement de The Last of Us 2 et rassure également les fans concernant les récentes fuites : “Normalement, ce serait un moment de fête, nous serions au bureau en train de prendre un verre et de manger du gâteau. Mais nous sommes tous coincés à la maison. Et je voulais juste prendre un moment pour féliciter l’équipe qui a développé le jeu vidéo le plus ambitieux que nous ayons jamais créé. Je sais que je l’ai déjà dit, mais vous ne saurez pas à quel point il est incroyable tant que vous n’aurez pas mis la main dessus et vu le soin apporté à chaque détail. De la conception des niveaux, à la mécanique, à l’aspect graphique du jeu, aux environnements, à la direction artistique, aux personnages, à l’histoire, à la conception audio, à la bande sonore… Même pour nous qui avons joué à ce jeu plusieurs fois, nous ne pouvons même pas compter combien de fois, nous sommes encore émus. Je viens de terminer une partie et je pleurais à la fin. Au nom de tous les membres de Naughty Dog, nous voulons vous remercier. Vous avez été très patients en attendant ce jeu pendant des années avec nous, et vous n’êtes maintenant qu’à quelques semaines de l’obtenir. La dernière chose que je dirais, c’est ce que peu importe ce que vous avez vu, entendu ou lu, rien ne se compare à jouer à ce jeu du début à la fin. C’est un jeu vidéo, il est fait pour être joué.”

The Last of Us 2 est gold, les développeurs de Naughty Dog savourent

Arne Meyer, directeur de la communication : “Félicitations à toute l’équipe de Naughty Dog. Nous nous rapprochons de la sortie ! J’ai hâte que notre communauté puisse vivre le jeu dans son intégralité.“

Josh Scherr, scénariste : “J’ai enfin eu la chance de jouer à TLOU2 du début à la fin et c’est le meilleur jeu que nous ayons fait en près de 20 ans à Naughty Dog. Félicitations à notre incroyable équipe, j’ai hâte que le monde entier joue à ce que nous avons fait.“

Alexandria Neonakis, conceptrice des personnages : “On est gold ! C’était une course folle. J’ai braillé comme un bébé pendant mes sessions de jeu. Je crois vraiment que les fans vont l’adorer. C’est mon jeu préféré sur lequel j’ai travaillé pendant mes années à Naughty Dog.“

Edward Pereira, gameplay programmer : “Je ne sais pas comment l’équipe a réussi à faire ça. C’était incroyable de voir le travail acharné de tout le monde, de résoudre un problème après l’autre pour arriver là où nous sommes. Les gens ont fait tout ce qu’ils ont pu pour obtenir le polissage que tout le monde attend de Naughty Dog. Je n’ai jamais été aussi fier.“

Michal Mach, gameplay animator : “Je n’arrive pas à croire que nous ayons réussi à faire ça. Comme l’a dit Neil Druckmann, c’est un jeu épique et le niveau de finition dans toutes les disciplines est stupéfiant. J’ai hâte que vous y jouiez et que vous jugiez par vous-mêmes à quel point les rumeurs sont loin d’être fondées.“

Anthony Newman, co-directeur : “TLOU2 est gold. Après tout ce que nous avons traversé… tout ce que nous avons fait. Ce ne sera pas pour rien. On se voit tous le 19 juin.“

Christian Gyrling, programming director : “Le jeu est prêt à être publié. Que la fabrication commence. Nous avons hâte que vous fassiez tous TLOU2.“

L’auteur des leaks de The Last of Us 2 n’est pas un ancien employé de Naughty Dog, Sony lance une enquête

Dans un court communiqué, l’éditeur japonais Sony contredit les rumeurs sur une vengeance liée au crunch au sein de Naughty Dog : “SIE a identifié les principales personnes responsables de la diffusion non autorisée des images de TLOU2. Ils ne sont pas affiliés à Naughty Dog ou Sony Interactive Entertainment.”

Pour mémoire, The Last of Us 2 sortira exclusivement sur PS4 dès le 19 juin prochain.