The Last of Us 2 : menaces et harcèlement, Naughty Dog monte au créneau

Le studio américain Naughty Dog condamne fermement les menaces et le harcèlement à l'encontre de ses développeurs et ses acteurs à cause de The Last of Us 2.

Depuis son annonce, une certaine haine plane autour de The Last of Us 2. Des fans extrémistes, des homophobes, des antisémites, des anti-transgenres ou encore des anti-sionistes traquent les développeurs et les comédiens de Naughty Dog avec des messages plus qu’inappropriés. Cela s’est fortement accentué à deux semaines du lancement avec la fuite d’une partie du scénario et la propagation de fausses informations. Désormais disponible sur PS4, avec un record à la clé (quatre millions de ventes en trois jours), les insultes continuent de pleuvoir et c’en est trop pour la filiale des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios : “Bien que nous accueillions favorablement les discussions critiques, nous condamnons toute forme de harcèlement ou de menaces à l’encontre de notre équipe et de nos acteurs. Leur sécurité est notre priorité absolue, mais nous devons tous travailler ensemble pour éliminer ce type de comportement et maintenir un discours constructif et compatissant.”

Neil Druckmann fait face aux propos insultants, diffamants, misogynes, homophobes, transphobes et antisémites

Cible de luxe pour les idiots du web, le directeur créatif Neil Druckmann est agacé par la situation actuelle, mais promet de ne pas tomber car il croit en ses idées et en l’amour de ses fans : “Vous avez le droit d’aimer ou détester le jeu et partager vos réflexions à ce sujet. Malheureusement, trop de messages que j’ai reçus sont vils, haineux et violents (…) J’essaie de ne poster que des choses positives sur les réseaux sociaux… mais parfois, cela devient un peu trop accablant (…) Merci à tous ceux qui m’envoient des messages positifs pour équilibrer le tout. Cela signifie plus que ce que je peux dire (…) Merci pour tous ces incroyables mots de soutien. Sachez juste que si, en dépit de tout ça, le seigneur me donnait une seconde chance de faire ce jeu, je referais exactement la même chose.”