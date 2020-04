The Last of Us 2 : les explications de Naughty Dog sur le report indéterminé

Pas encore de décision finale sur la nouvelle date de sortie de The Last of Us 2.

Si une sortie anticipée de The Last of Us 2 en version numérique serait la meilleure solution pour satisfaire de nombreux joueurs en cette période de coronavirus et de confinement, Neil Druckmann, directeur créatif chez Naughty Dog, ne souhaite pas frustrer une partie de la communauté. Des décisions vont devoir être prises d’ici les prochaines semaines : “Lorsque le studio a opté pour le travail à domicile, les employés ont dû prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles. La santé des employés passe en premier, la date de sortie du jeu en deuxième (…) Il n’y a pas encore eu de décision finale. Certains endroits pourraient ne pas avoir l’infrastructure appropriée pour télécharger un jeu dématérialisé et je ne veux pas que ces endroits soient exclus…. C’est un jeu que les gens du monde entier attendent et nous voulons nous assurer d’être justes. Si nous rendons simplement le jeu disponible à une petite fraction de personnes, qu’est-ce que cela fera à toutes les personnes qui ne l’obtiennent pas ? Nous examinons actuellement toutes sortes d’options différentes. Quelle est la meilleure façon de le faire parvenir à tous nos fans dès que possible ? Cela va prendre du temps pour que les choses changent et pour comprendre tout cela, et aussi pour voir où en est le monde : les choses changent de jour en jour (…) C’est la partie frustrante pour nous, car The Last of Us 2 est là et nous devons nous asseoir un peu pour trouver la meilleure façon de le faire parvenir à nos fans.”

A new podcast, just in time for the weekend. In this episode, we check in with Neil Druckmann for a @Naughty_Dog update. Plus, plenty of talk about Doom Eternal, Persona 5 Royal and more. Listen in: https://t.co/9DzfUcXXKP pic.twitter.com/Fh86MOCz33 — PlayStation (@PlayStation) April 4, 2020

Une démo de The Last of Us 2 sur le PSN pour faire patienter les fans ?

Conscient que les joueurs voudraient avoir une démo de The Last of Us 2, Neil Druckmann donne la raison derrière l’impossibilité de répondre à cette demande : “En fait, quand nous avons fait la démo pour la presse, nous avions juste tout le jeu là-bas sur le disque et nous en avons coupé un morceau pour que les gens puissent y jouer, mais vous ne pouvez pas le faire quand vous le livrez dans le monde entier via le PSN… Il faut avoir beaucoup plus de garanties en place. C’est presque comme si vous partiez de zéro pour construire cette nouvelle démo et c’est une énorme quantité de travail que nous ne voulons pas faire subir à notre équipe. Nous préférons nous concentrer sur la fin du jeu et le faire découvrir aux gens.“