The Last of Us 2 : le souci du détail, une passion chez Naughty Dog

Les développeurs de Naughty Dog reviennent sur les détails techniques et systémiques présents dans The Last of Us 2.

Maintenant que l’histoire et le gameplay de The Last of Us 2 ont bien été mis en avant dans plusieurs vidéos, le troisième épisode du making-of Inside The Last of Us 2 se focalise sur les détails du jeu.

Neil Druckmann, directeur créatif : “Chez Naughty Dog, on se distingue par notre obsession pour les détails. Cela se traduit par des recherches extrêmement approfondies. Quand on veut se renseigner sur un thème, comme l’idée de vengeance ou de justice, on se plonge dans une tonne de livres, de films, mais aussi d’interviews et d’émissions d’actualités du monde entier, puis on en discute entre nous pour exploiter ces informations et essayer de rendre ces personnages de fiction les plus réalistes possible (…) Pour raconter une histoire comme la nôtre, il faut des personnages solides. On part du concept de l’histoire qu’on décompose d’abord en idées de niveaux, puis en séquences plus précises. Une fois la structure narrative bien en place, on peut passer à l’écriture des scripts. C’est là que les personnages prennent vie, qu’ils s’expriment, même en ébauches de dialogues, et que leur personnalité se dessine. L’étape suivante consiste à réunir les comédiens du premier jeu, comme Ashley Johnson, qui joue Ellie, et Troy Baker, qui incarne Joel, et à en trouver de nouveaux. Ils interprètent le script tout en se basant sur leur propre connaissance de ces personnages pour leur donner vie. L’authenticité s’est imposée comme un but à atteindre, et ce, à tous les niveaux (…) Ces nouvelles technologies ont été développées pour ce jeu (…) On s’est beaucoup renseignés sur la végétation, sur les différents arbres qu’on trouve dans le pays pour plus d’authenticité. On a aussi étudié l’architecture des lieux explorés pour la restituer au mieux.“

Halley Gross, directrice de la narration : “Dans ce jeu, on veut atteindre un niveau de réalisme inégalé. Tous nos personnages ont été finement travaillés, pas seulement Ellie ou Joel.“

John Sweeney, directeur artistique : “Qu’il s’agisse des animations, de la capture de mouvements ou encore des simulations effectuées pour obtenir l’effet recherché dans le jeu, on vise le rendu le plus réaliste possible, le plus crédible, pour favoriser l’immersion et permettre au joueur de s’investir pleinement dans l’histoire. Les personnages doivent être crédibles en toutes circonstances, narrativement et visuellement. Une des nouveautés, c’est qu’on peut faire ressortir les veines du front pour exprimer un accès de colère. On peut aussi faire rougir leur peau pour refléter une émotion ou une réaction physique. On contrôle la rougeur des yeux, la façon dont les larmes coulent le long du visage (…) On s’est rendus trois fois à Seattle et on a scanné des photos prises dans la forêt. On a suivi l’itinéraire d’Ellie à travers la ville pour réunir un maximum de références. Pour cela, on a visité des bâtiments et photographie des inscriptions sur les murs, des arrêts de bus et des façades pour les intégrer dans le jeu. On cherchait des détails emblématiques pour enrichir le jeu et obtenir, une fois tous ces détails réunis et incorporés dans le monde, un rendu réaliste.“

Anthony Newman, coréalisateur : “On a aussi davantage travaillé la personnalité des ennemis humains. Les situations auxquelles est confronté le joueur gagnent ainsi en intensité. Elles sont plus terrifiantes, plus éprouvantes à vivre, car dans chaque séquence, on s’est efforcés de donner une personnalité aux ennemis, de faire ressortir leur humanité (…) Quand ils s’interpellent par leurs prénoms, quand ils hurlent de douleur ou qu’ils voient leurs amis mourir… Quand ils rugissent de colère tandis qu’ils vous traquent ou vous attaquent, ils semblent réels. Le réalisme de la situation atteint un niveau encore inégalé, presque déstabilisant.“

Inside The Last of Us 2 – Inside the Details

Les tests de TLOU2 seront publiés par la presse du monde entier d’ici le 12 juin prochain à 09h01, soit une semaine avant sa sortie en exclusivité sur PS4.