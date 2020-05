The Last of Us 2 : la vengeance d’Ellie s’illustre dans un nouveau trailer

Désormais une jeune femme, Ellie est rongée par la vengeance dans The Last of Us 2.

Après la publication d’un émouvant message pour célébrer la fin du développement de The Last of Us 2, le directeur créatif Neil Druckmann du studio américain Naughty Dog en remet une couche pour la diffusion d’un nouveau trailer : “Ces dernières semaines ont été mouvementées, mais maintenant que notre nouvelle date de sortie est confirmée, nous sommes à un peu plus d’un mois du lancement du jeu. C’est assez surréaliste, à vrai dire. Ce projet représente non seulement des années de travail acharné et de passion de toute l’équipe Naughty Dog, mais aussi le prolongement d’une aventure qui a commencé avec Ellie, Joel et chacun d’entre vous il y a environ sept ans. Il y a eu quelques rebondissements, mais nous sommes très chanceux de vous avoir eu à nos côtés tout du long. Votre enthousiasme et votre soutien ont été très importants pour tout le studio.”

Du nouveau pour The Last of Us 2 d’ici les prochaines semaines

Avant la sortie de The Last of Us 2 en exclusivité sur PS4 d’ici le 19 juin prochain, Naughty Dog promet d’en montrer un peu plus aux fans incessamment sous peu : “Avant que vous puissiez tenir The Last of Us 2 entre vos mains, nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous, à commencer par notre toute nouvelle bande-annonce d’histoire qui vous donne un bref aperçu de la suite pour Ellie et Joel. Les choses vont s’accélérer à partir de maintenant, alors gardez un œil sur l’actualité pour plus d’infos. Le compte à rebours des semaines, jours et heures jusqu’à la sortie de The Last of Us 2 se termine bientôt ! Enfin, comme vous êtes nombreux à avoir posé la question, nous sommes ravis d’annoncer que les précommandes sont à nouveaux possibles, y compris pour les versions numériques de TLOU2 sur le PlayStation Store et les copies physiques auprès des revendeurs participants dans le monde entier. Les copies physiques seront également disponibles à l’achat au moment de la sortie du jeu, mais leur disponibilité pourra varier en fonction des régions et des revendeurs.”

Le nouveau trailer de The Last of Us 2

La suite de la licence The Last of Us sera plus sombre et plus viscérale que jamais : “Après qu’un évènement vicieux et violent vient bouleverser la vie plus ou moins paisible qu’Ellie avait trouvé à Jackson, elle part à la recherche des responsables pour se venger. Alors qu’elle les pourchasse un à un, elle devra affronter les conséquences physiques et émotionnelles de ses actions.”