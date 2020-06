The Last of Us 2 : la sortie de l’exclusivité PS4 est célébrée avec les avis de la presse

Les avis dithyrambiques de la presse française et anglaise sur The Last of Us 2 font l'objet d'une vidéo spéciale pour attirer les joueurs sur la console de Sony.

Après plusieurs mois d’attente et deux reports, The Last of Us 2 du studio américain Naughty Dog est exclusivement disponible depuis aujourd’hui sur PS4 : “Après un voyage mortel à travers des États-Unis post-pandémie, Ellie et Joel s’installent dans le Wyoming. La vie dans une communauté prospère leur apporte une certaine stabilité, malgré la menace que représentent les infectés et les survivants désespérés. Quand un violent incident vient troubler cette paix, Ellie entame une longue et implacable quête de justice. Alors qu’elle traque les responsables, elle se trouve confrontée aux répercussions physiques et émotionnelles dévastatrices de ses actes.”

Presse FR : “Une oeuvre majeure” pour JVC, “Monumental” pour LesNumériques, “Une oeuvre poignante” pour CNews

Presse UK : “Un chef-d’œuvre” pour IGN, “Au-delà de toute comparaison” pour Entertainment Weekly, “Une suite pas comme les autres” pour Game Informer, “Une œuvre d’art brillante” pour CNet

La bande originale de The Last of Us 2 est disponible en streaming

Les fans de la licence The Last of Us peuvent dès maintenant écouter et télécharger les musiques du deuxième opus composées par Gustavo Santaolalla et Mac Quayle (Mr Robot, American Horror Story) sur les plateformes Deezer, Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, iTunes Store et Tidal.