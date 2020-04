The Last of Us 2 : la nouvelle date de sortie est calée pour juin prochain

L'exclusivité PS4 du studio Naughty Dog sortira bien dans le courant de l'été.

Après deux reports (temps de développement supplémentaire pour peaufiner l’expérience et ralentissement des livraisons dans le monde à cause de la pandémie de Covid-19), The Last of Us 2 est enfin prêt à sortir sur PS4, la console de Sony qui domine encore et toujours le marché. Dès le 16 juin prochain, les joueurs pourront découvrir les nouvelles aventures d’Ellie, doublée par Ashley Johnson, et Joel, doublé par Troy Baker, au sein d’un refuge à Jackson, dans le Wyoming.

Naughty Dog commente les fuites de scènes majeures de The Last of Us 2

Depuis maintenant plusieurs heures, un supposé ancien employé en conflit avec Naughty Dog a décidé de diffuser des vidéos et des images de The Last of Us 2 afin de gâcher le plaisir des fans sur les réseaux sociaux. Un acte abject que ne cautionne pas la filiale des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment. Dans un communiqué laconique, celle-ci demande aux joueurs de faire attention et d’être encore un peu patient : “Nous savons que les derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous. Nous ressentons la même chose. C’est décevant de voir la diffusion et le partage de séquences issues du développement avant la sortie. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers, et nous vous demandons de ne pas spoiler les autres. TLOU2 sera très bientôt entre vos mains. Peu importe ce que vous voyez ou entendez, l’expérience finale vaudra le coup.”

The Last of Us 2, le récit d’un jeu maudit