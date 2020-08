The Last of Us 2 : la mise à jour “Grounded Update” est annoncée pour demain

Naughty Dog enrichit le contenu de The Last of Us 2 avec un niveau de difficulté réaliste, un mode mort permanente ou encore de nombreuses options pour modifier l'aventure d'Ellie.

Nécessitant au moins 4,8 Go d’espace de stockage, la nouvelle mise à jour de The Last of Us 2 sur PS4 corrige de nouveaux bugs, mais ajoute également des modes, des améliorations, des filtres graphiques ou encore des modificateurs de jeu :

Niveau de difficulté réaliste (nouveau trophée inclus)

Mode de gameplay mort permanente (nouveau trophée inclus)

Mode du rendu bonus

Modificateurs de gameplay bonus

Affichage du temps de jeu à la seconde près pour chaque sauvegarde

Options d’ajustement de l’effet de grain

Option pour désactiver le mode Écoute

Option de visée de la fonction de détection de mouvements

Option d’affichage dans l’ATH du lancer en cloche

Option d’échelle d’accélération de la visée

Option d’échelle de réactivité de la visée

Option d’accessibilité appliquées pour la rencontre à l’épicentre, le suivi des objets à collectionner et le mode Écoute amélioré pour les objets à collectionner

Accessibilité améliorée du gameplay à la corde

Monde miroir

Monde miroir en mourant

Ralenti

Mode bullet time

Munitions infinies

Confection infinie

Durabilité infinie des armes de corps à corps

Portée infinie du mode Écoute

Dans le mille

Toucher mortel

Audio 8 bits

Audio 4 bits

Audio hélium

Audio xénon

Un trailer pour la “Grounded Update” de The Last of Us 2

Matthew Gallant, responsable conception systèmes chez Naughty Dog, déclare : “Nous avons adoré voir vos retours d’expérience sur le jeu, aussi bien via vos publications sur les réseaux sociaux, que vos créations artistiques ou vos vidéos de gameplay chorégraphiées à la perfection. Mais nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers. Nous avons travaillé sur une nouvelle mise à jour pour The Last of Us 2 qui ajoute des fonctionnalités, des modes de gameplay, des trophées et bien plus, notamment le retour du niveau de difficulté Réaliste que beaucoup d’entre vous attendaient.”