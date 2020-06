The Last of Us 2 a dépassé les 4 millions de ventes en seulement trois jours

Sony annonce que The Last of Us 2 est désormais l'exclusivité PlayStation qui s'est le plus rapidement vendue dans l'histoire de la marque.

L’ère PS4 aura décidément vu naître un enchaînement de records pour les first-party de Sony. Après God of War (Santa Monica Studio) et ses 3,1 millions d’exemplaires en trois jours ainsi que Spider-Man (Insomniac Games) et ses 3,3 millions d’exemplaires en trois jours, The Last of Us 2 de Naughty Dog s’est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires à travers le monde en trois jours. En guise de comparaison, le premier opus de la licence avait lui atteint les 3,4 millions d’exemplaires vendus… en trois semaines.

A noter que The Last of Us 2 a réalisé le meilleur lancement d’un jeu Sony jamais réalisé au Royaume-Uni en physique, le meilleur lancement d’un jeu Sony jamais réalisé en Espagne, Russie, Slovaquie et République tchèque et le meilleur lancement de 2020 en Allemagne en physique. Mais ce n’est pas tout, le jeu a également débuté la première place des charts en Australie, Japon, Nouvelle-Zélande et en Suisse, tout en étant le jeu Sony le plus pré-commandé au Brésil, le jeu le plus précommandé en Europe avec Spider-Man. Enfin, il a également établi un record en Russie pour un jeu sorti sur les plateformes PlayStation.

Naughty Dog célèbre le succès de The Last of Us 2

Neil Druckmann, directeur créatif, game director et vice-président de Naughty Dog, savoure ce nouveau succès : “Nous sommes immensément reconnaissants aux millions de fans du monde entier qui ont joué à The Last of Us 2 et qui ont partagé leurs expériences avec nous au cours de la semaine dernière. Nous avons voulu raconter un nouveau genre d’histoire, qui traite de thèmes difficiles et qui vous interpelle de manière inattendue. Entendre comment cette expérience a trouvé un écho auprès d’un si grand nombre d’entre vous et être témoin du type de discussions réfléchies qu’elle a suscitées a été tellement incroyable. Nous avons également été tellement inspirés par votre créativité – que ce soit vos superbes captures avec le mode photo, vos GIF à couper le souffle ou les chansons que vous avez enregistrées à l’aide de la guitare d’Ellie. TLOU2 a été rendu possible grâce aux efforts des centaines de développeurs talentueux et passionnés de Naughty Dog. Nous ne pouvons imaginer un plus grand honneur que de voir cette même passion reflétée par les gens qui y jouent. Merci de nous avoir aidés à franchir cette étape importante.”

Big thank you to our fans! We couldn’t do what we do without your incredible support. ❤️ https://t.co/KzFt1Gmq5X pic.twitter.com/9AbUSxfLTA — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 26, 2020

Pas de DLC pour The Last of Us 2

Invité dans le dernier épisode de l’émission Kinda Funny Gamescast, Neil Druckmann a fait savoir que ses équipes ne travaillent pas sur un standalone comme Left Behind : “Avec The Last of Us, nous avions prévu un season pass, incluant un DLC scénarisé, cependant nous n’en avons pas l’intention cette fois-ci. Nous n’avons aucun plan pour un DLC de The Last of Us 2.”

Egalement questionné sur un mode multijoueur qui pourrait sortir dans quelques mois, sans doute sur PS5 sous la forme d’un standalone, il a simplement dit : “Je me rappelle que nous faisions des jeux multi, ouais.“