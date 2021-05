The Last Kingdom prendra fin avec la saison 5

Netflix va arrêter la série télévisée The Last Kingdom basée sur les romans à succès The Saxon Stories de Bernard Cornwell.

La société britannique de production de cinéma, de télévision et de théâtre Carnival Films a confirmé que la saison 5 de The Last Kingdom sera la dernière, mettant fin à un drame historique qui a débuté sur la BBC il y a maintenant six ans. Le tournage de la série est en cours en Hongrie avec dix épisodes se focalisant sur les dernières aventures d’Uhtred de Bebbanburg, un guerrier né saxon mais élevé comme un danois. Chargé de former le fils aîné du roi Édouard, Aethelstan, en tant que guerrier, l’ambition d’Uhtred aura un but encore plus élevé. Mais pour accomplir ce destin, il devra affronter son plus grand ennemi et subir sa plus grande perte.

‘The Last Kingdom’: Netflix Saxon Saga To End With Season 5 https://t.co/T4wD9s3vzn — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 30, 2021

Cette ultime saison est basée sur les neuvième et dixième tomes de la saga littéraire en 13 parties de Bernard Cornwell. Le producteur Nigel Marchant a déclaré : “Avec une base de fans aussi fidèle, nous sommes ravis de donner aux téléspectateurs une chance de suivre Uhtred dans la prochaine étape de sa quête épique, où tout le monde ne survit pas“. Alexander Dreymon, comédien et désormais réalisateur, a ajouté : “Jouer Uhtred pendant cinq saisons a été un merveilleux voyage.”

Le casting de la saison 5 de The Last Kingdom

Patrick Robinson (Sitting in Limbo) qui prend le rôle du Père Benedict, un saint homme au passé trouble ; Sonya Cassidy (Humans) qui joue Eadgifu, une Saxonne intelligente et au cœur ouvert qui arrive à Winchester et Harry Gilby (Tolkien) dans le rôle d’Aethelstan, un jeune homme formé par Uhtred pour suivre ses traces, rejoignent les acteurs principaux de la série (Emily Cox, Eliza Butterworth, Eva Birthistle, Mark Rowley, Cavan Clerkin, Arnas Fedaravicius, Jeppe Beck Laursen, Millie Brady, James Northcote, Ewan Mitchell, Simon Stenspil, Timothy Innes, Adrian Schiller, Richard Dillane, Finn Elliot, Ruby Hartley, Dorian Lough, Stefanie Martini, Steffan Rhodri, Eysteinn Sigurdarson et Amelia Clarkson.)