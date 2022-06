The Last Case of Benedict Fox, un metroidvania entièrement conçu à la main

Dans le Boston de 1925, le détective autoproclamé Benedict Fox doit découvrir le destin d'une famille tout en traversant un monde sombre et étrange d'émotions qui se manifestent en combattant le démon piégé dans son propre corps.

Développé par le jeune studio indépendant polonais Plot Twist, The Last Case of Benedict Fox va plonger les joueurs dans un monde gothique atmosphérique rempli d’exploration, d’énigmes, de plateformes et de combats intenses, le tout avec les meilleurs visuels du genre fonctionnant et une résolution 4K à 60fps. Ce jeu de réflexion en 2D, à défilement latéral, associe l’ambiance classique des Metroidvanias aux combats difficiles des Souls-likes.

Les fans de jeux d’action-aventure difficiles et de récits émouvants seront à l’aise dans le monde tordu des Limbes pour découvrir le triste sort de la famille qui occupait autrefois la maison et de leur enfant disparu. Les joueurs devront utiliser leurs armes, leurs capacités de déplacement et même l’environnement qui les entoure pour combattre les forces démoniaques et un ordre occulte qui s’en prend à eux alors qu’ils s’aventurent dans les Limbes et les profondeurs du manoir.

Un trailer pour The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox sortira au printemps 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.

“The Last Case of Benedict Fox est un metroidvania sombre, tordu, d’une beauté obsédante et bourré d’action, et un ajout spectaculaire à notre ambitieux portefeuille“, a déclaré Matt Casamassina, PDG de l’éditeur Rogue Games. “Plot Twist a créé une narration émouvante, un monde époustouflant, et des systèmes d’exploration et de combat profonds et satisfaisants.“