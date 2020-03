The Last Campfire : la nouvelle création de Hello Games sortira durant l’été

Hello Games donne des nouvelles de The Last Campfire, un projet totalement inédit mené principalement par Steven Burgess et Chris Symonds, deux anciens membres de Frontier Developments.

Présenté comme une exclusivité PC (Steam) lors de l’édition 2018 des Game Awards, The Last Campfire du studio britannique Hello Games sera finalement une production indépendante multiplateforme. Celle-ci se veut d’ailleurs beaucoup plus petite et intime que No Man’s Sky, le fameux bac-à-sable procédurale à la thématique sci-fi. Le principe de cette nouvelle licence est d’allumer “le dernier feu de camp” avec le protagoniste Ember, tout en se frayant un chemin à travers un monde fantastique, labyrinthique et surréaliste rempli de dangers (créatures hautes en couleur et âmes perdues), d’énigmes et de grenouilles géantes. Un mélange entre Journey et un film d’animation.

With The Last Campfire we really wanted to create something that’s maybe more like an animated movie in looks, with an emotional impact. We hope it's shaping up into something a little special – I mean, just look at this thing 😍 pic.twitter.com/A4JspPnWXk — Sean Murray (@NoMansSky) March 17, 2020

Un trailer pour The Last Campfire

The Last Campfire sortira cet été sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.