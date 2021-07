The King of Fighters XV : SNK annonce un partenariat avec Koch Media pour une sortie à l’internationale

Koch Media s'occupera de l'édition de The King of Fighters XV en dehors du Japon.

Attendu pour le premier trimestre 2022 à la suite d’un récent report, The King of Fighters 15 sortira simultanément sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Windows 10, Steam et Epic Games Store). En plus d’un lancement au Japon sur plusieurs plateformes, le nouvel opus de la célèbre licence de versus fighting sera également disponible dans le reste du monde via l’éditeur Koch Media qui est en charge de la distribution des versions physiques.

Koch Media & SNK Corporation, the Japanese video game developer & publisher, announced their partnership for the release of The King of Fighters XV, the upcoming addition to the fighting game franchise. It will be launching on PS5, PS4, Xbox Series X|S, Steam & Epic Game Store. pic.twitter.com/4qDR2JYTKa — Official Koch Media (@KochMedia_HQ) July 6, 2021

Yasuyuki Oda, chief producer de KOF (King of Fighters) chez SNK, déclare : “Nous sommes très heureux de travailler de nouveau à l’étranger avec notre partenaire d’édition, Koch Media. A l’aide de son réseau mondial, je crois au fait que nous aurons de fantastiques résultats en suscitant l’intérêt autour de The King of Fighters auprès des fans“. Stephan Schmidt, directeur du département consacré au partenariat d’édition international chez Koch Media, ajoute : “Nous sommes ravis de travailler une nouvelle fois avec SNK et de pouvoir les soutenir à l’aide de nos différents bureaux d’édition locaux à travers le monde. C’est également un véritable plaisir que de pouvoir travailler sur cette franchise iconique de jeux de combat. Je suis convaincu qu’ensemble nous accomplirons de merveilleuses choses, pour la sortie physique et dématérialisée de ce titre.”

Un trailer pour The King of Fighters XV