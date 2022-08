The Killer : John Woo prépare un remake

Le comédien français Omar Sy sera la star du remake du célèbre film d'action hongkongais écrit et réalisé par John Woo.

Le nouveau scénario de The Killer a été écrit par Matthew Stuecken et Josh Campbell (10 Cloverfield Lane), ainsi que par Eran Creevy (Welcome to the Punch, Collide) et Brian Helgeland (42, Legend). Sara Scott, vice-présidente senior du développement de la production chez Universal Pictures, et Jacqueline Garell, responsable du développement créatif, supervisent le projet. John Woo (The Crossing, Manhunt, Silent Night) est lui en charge de la réalisation, tout en produisant aux côtés de son associée de longue date, Lori Tilkin.

Un remake de The Killer pour Peacock avec Omar Sy

Dans le classique hongkongais, un assassin désabusé, Ah Jong (Chow Yun-fat), accepte un dernier contrat, dans l’espoir d’utiliser ses gains pour rendre la vue à la chanteuse Jennie (Sally Yeh) qu’il a accidentellement rendue aveugle. Les détails de l’intrigue de cette réimagination n’ont pas été divulgués, mais elle fait partie des trois films originaux d’Universal Pictures qui doivent être diffusés sur la plateforme de streaming Peacock en 2023. A noter que l’acteur Omar Sy (Lupin, The Takedown, Father & Soldier) a été recruté pour incarner le personnage principal.

The Killer, le trailer de 1989