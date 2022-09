The Inquisitor : un partenariat d’édition entre The Dust et Kalypso Media

I, the Inquisitor du studio indépendant polonais The Dust se nomme désormais The Inquisitor.

Dans l’univers alternatif de The Inquisitor, Jésus de Nazareth a échappé à sa crucifixion et, au lieu de pardonner, cherche à se venger violemment de tous les non-croyants. Les joueurs incarneront Mordimer Madderdin, serviteur de Dieu et inquisiteur mandaté par les hauts évêques de Hez Hezron. Son périple débutera à Koenigstein, une ville en proie au péché et à la transgression religieuse, où il est de son devoir d’enquêter sur sa corruption et ses crimes. A noter que Mordimer Madderdin peut également pénétrer dans le mystérieux Unworld dans lequel il peut découvrir les secrets qui se cachent au fond des âmes des dépravés.

Un trailer avec du gameplay pour The Inquisitor

Développé par The Dust et édité par Kalypso Media, The Inquisitor sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam) au quatrième trimestre 2023.

Basé sur la série de livres à succès Inquisitor de Jacek Piekara, The Inquisitor propose une version réécrite de l’histoire religieuse :

Cloué sur la croix et proche de la mort, Jésus est consumé par une rage destructrice. Il se libère de ses liens et déchaîne sa colère et sa soif de vengeance sur tous les non-croyants. Des siècles plus tard, une armée d’inquisiteurs zélés fait respecter la foi par la force dans cette Église sanguinaire.