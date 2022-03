The Initiative : perte de liberté créative et processus de création ralenti

Le développement du reboot de Perfect Dark chez The Initiative est considéré comme douloureusement lent depuis l'arrivée de Crystal Dynamics.

A la suite d’une investigation approfondie, plusieurs anciens membres de The Initiative ont été frustrés par le manque d’autonomie constaté et ne se sont pas sentis écoutés à plusieurs reprises sur des questions clés telles que les priorités de développement, la planification des projets et la dotation en personnel. Le problème de culture d’entreprise a été en partie à l’origine de la décision de faire appel à Crystal Dynamics à la fin de l’année dernière pour faire avancer le développement du reboot de Perfect Dark. Il ne serait pas surprenant que le projet soit relancé depuis le début et arrive bien plus tard que prévu.

Si l’ambiance de travail ne semble pas être au beau fixe au sein de The Initiative, Darrell Gallagher ne veut pas dramatiser sur la situation actuelle et semble confiant : “Ce n’est pas une mince affaire que de créer un studio et de réinventer une franchise bien-aimée. En créant The Initiative, nous avons décidé d’exploiter les partenariats de codéveloppement pour réaliser nos ambitions, et nous sommes vraiment ravis des progrès que nous constatons dans notre relation avec Crystal Dynamics. Dans cette aventure, il n’est pas rare qu’il y ait des changements de personnel, surtout en cette période de bouleversements mondiaux survenus ces deux dernières années, et nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour offrir une expérience fantastique avec le reboot de Perfect Dark. Nous souhaitons le meilleur à tous nos anciens collègues, et je suis confiant dans l’équipe que nous avons en place, les nouveaux talents qui nous rejoignent, et nous sommes impatients de partager davantage avec les fans.”

Des départs en masse chez The Initiative