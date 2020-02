The Independent : un thriller politique avec Kumail Nanjiani

Après Silicon Valley et The Big Sick, son premier film où il officiait au scénario et devant la caméra, Kumail Nanjiani va incarner son premier rôle principal non comique pour The Independent.

Kumail Nanjiani incarnait Dinesh Chugtai dans l’excellente série HBO Silicon Valley qui a pris fin en 2019 avec une sixième et ultime saison. Lors du développement de la cinquième saison, il était sur deux fronts en même temps, puisqu’il produisait, écrivait et jouait dans The Big Sick, une comédie romantique de Michael Showalter avec Zoe Kazan et Holly Hunter, très bien reçue par la critique. Avec également de nombreuses apparitions dans la série Portlandia et le doublage récent d’un personnage dans Le voyage du Dr Dolittle avec Robert Downey Jr., il risquait d’être cantonné à des rôles de comédie. On apprend viaThe Hollywood Reporter qu’il échappe pourtant à cette catégorisation grâce au film The Independent, réalisé par Amy Rice. On doit à cette dernière la très discrète série Versus consacrée à des joueurs de crosse, et plus tôt dans sa carrière, le documentaire HBO By the People: The Election of Barack Obama.

Un film pour briser son image

Le film The Independent reste dans cette veine, puisque Nanjiani y incarnera un journaliste idéaliste qui découvre une conspiration politique majeure alors que le premier candidat américain indépendant à la présidentielle s’apprête à remporter les élections. Le scénario sera l’œuvre de Evan Parter. Produit par The Exchange, le projet du long-métrage sera présenté à différents acheteurs potentiels lors du Festival international du film de Berlin cette semaine.

Mais avant ça, un Marvel et encore une comédie romantique

Malgré tout, l’image de l’acteur de comédie romantique ne l’a pas encore quitté puisqu’il tient un rôle dans la nouvelle production de Michael Showalter (The Big Sick) intitulée The Lovebirds aux côtés de Issa Rae ; le film sortira en avril aux États-Unis. En 2020, on le retrouvera également dans le film Marvel The Eternals où il sera accompagné de Kit Harington, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie, Richard Madden et Salma Hayek. The Eternals est prévu pour la fin 2020.