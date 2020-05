The Guerrilla Collective : les indépendants seront aussi à l’honneur durant l’été

Un nouvel événement numérique de trois jours dédié aux jeux indépendants aura lieu dans un peu plus de trois semaines.

Du 6 au 8 juin prochain, en direct sur Twitch dès 19h (chaque jour), Greg Miller de Kinda Funny mettra en avant les productions indépendantes de plusieurs studios avec des annonces exclusives, des révélations inédites, des bandes-annonces, des interviews et même des démos de gameplay par le biais de l’événement The Guerrilla Collective : “Faisant également partie du Summer of Gaming d’IGN et du Play For All de GameSpot, TGC est une initiative spontanée dédiée aux joueurs, créée dans le but de réunir gamers et développeurs afin de célébrer ensemble les jeux vidéo dans cette période difficile.”

A collective of amazing game studios and publishers have come together to create a digital multi-day press conference from June 6th-8th. Teams will share new games, debut trailers while celebrating the gaming culture. More info: https://t.co/Gja0ka2oxN #guerrillacollective pic.twitter.com/yoYDrsJfYC — Guerrilla Collective (@GuerrillaCollec) May 11, 2020

Les premiers participants au The Guerrilla Collective

L’événement The Guerrilla Collective de Media Indie Exchange (The Mix) et le podcast Kinda Funny réunira des studios de jeux vidéo du monde entier dont :