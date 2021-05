The Green Knight : une nouvelle vision de la légende arthurienne au cinéma

La fresque médiévale inspirée d'un conte arthurien du réalisateur David Lowery se dévoile dans une bande-annonce.

Le film The Green Knight présente Sir Gawain (Dev Patel) comme le neveu téméraire et têtu du roi Arthur, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter le Chevalier vert (Ralph Ineson), un gigantesque étranger à la peau émeraude et testeur d’hommes. Gawain affronte des fantômes, des géants, des voleurs et des intrigants dans ce qui devient un voyage plus profond pour définir son caractère et prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume. Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury et Sean Harris sont également à l’affiche, ainsi que Kate Dickie et Ineson. Lowery est producteur aux côtés de Toby Halbrooks et James M. Johnston via Sailor Bear ainsi que Tim Headington et Theresa Steele Page de Ley Line Entertainment.

Un trailer pour The Green Knight

The Green Knight sera uniquement diffusé dans les salles américaines. Pas de date de sortie pour la France.