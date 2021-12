The Greatest Works of Art, une collection de tableaux de maîtres bientôt vendues en France en NFT

The Third Place va vendre des NFT de tableaux de maîtres dans le cadre d'une collection "The Greatest Works of Art".

L’on trouve aujourd’hui des NFT prenant des formes très diverses. L’art y est très présent, qu’il s’agisse de musique, de pixel art ou de véritables œuvres d’art. La collection “The Greatest Works of Art” fait partie d’un vaste projet initié par The Third Place pour créer la plus grande collection d’œuvres d’art en version numérique. Pour ce faire, la plate-forme propose des tableaux mondialement connus et, grâce aux technologies sous-jacentes aux NFT, les rend accessibles à tout un chacun. Chaque œuvre aura même son d’authenticité certifiée par plusieurs musées majeurs.

Grâce aux NFT, les droits d’utilisation des objets d’art obtenus seront certifiés par plusieurs milliers de fragments uniques et les participants de la plate-forme pourront acheter des chefs-d’œuvre célèbres du monde entier avec des tokens.

Tout le monde, absolument tout le monde, aura l’opportunité de détenir des droits valant des dizaines de milions de dollars et les amoureux d’art pourront profiter de pièces d’artistes aussi talentueux que Van Gogh, Gauguin et bien d’autres qui décorent les murs des espaces réservés à l’art.

Ce mercredi 22 décembre, à 14 h, heure française, le premier chef-d’œuvre mis aux enchères sera la peinture du célèbre artiste français Pierre Auguste Renoir “Double Portrait de Jeanne Baudot”, réalisé il y a 125 ans.

La tokenisation de ce célèbre tableau verra le “Double Portrait of Jeanne Baudot” divisé en 1 125 NFT, lesquels confèreront à leurs propriétaires le droit d’utiliser la peinture, des droits exclusifs à des copies numériques des NFT acquis ainsi que des droits non exclusifs à une copie numérique complète de la peinture de l’artiste.

Nous avons déjà vu des NFT prendre des formes très contemporaines, comme le iNFT de l’artiste Robert Alice. Cette initiative de The Third Place vient rapprocher encore les technologies modernes avec les formes d’art traditionnelles et permettra assurément d’augmenter l’intérêt pour l’art en général.