The Game Awards 2022 : rendez-vous à la fin de l’année pour les Oscars du jeu vidéo

La cérémonie qui célèbre le meilleur de l'industrie vidéoludique revient avec une nouvelle édition encore plus ambitieuse que les précédentes.

Les Game Awards 2022 auront lieu au Microsoft Theater dans la ville de Los Angeles d’ici le 8 décembre prochain. La neuvième édition sera diffusée dans le monde entier sur plus de 40 plateformes différentes, dont YouTube, Twitch, Twitter, Facebook et TikTok Live. L’année dernière, l’événement de Geoff Keighley a enregistré un nombre record de 85 millions de diffusions dans le monde, faisant des Game Awards l’un des plus grands événements de streaming sur Internet.

📣 We have a date! 📣 THE GAME AWARDS

Thursday, December 8 Streaming live around the world from Microsoft Theater in LA. Hard to believe this is our NINTH show. We've been working all year to bring you something very special. pic.twitter.com/VS9qOhyltQ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2022

Les Game Awards réuniront les plus grands noms du monde du jeu et de la culture populaire pour célébrer les meilleurs jeux de 2022 et donner un aperçu de l’avenir du média avec des annonces spectaculaires de nouveaux jeux et des premières mondiales. L’événement proposera à nouveau des performances musicales, notamment le retour de The Game Awards Orchestra, dirigé par Lorne Balfe. Une fois encore, IMAX s’associera aux TGS 2022 pour créer The Game Awards : The IMAX Experience, un événement communautaire en direct dans les villes du monde entier.

Un nouveau prix sera inauguré lors des Game Awards 2022

L’édition 2022 des Game Awards introduira la catégorie “Meilleure adaptation”, qui récompensera les travaux créatifs qui adaptent de manière authentique la propriété intellectuelle des jeux vidéo à d’autres médias populaires, y compris, mais sans s’y limiter, les films en salle, les émissions en continu, les podcasts, les romans et les bandes dessinées.

Geoff Keighley, créateur et producteur exécutif de The Game Awards, a déclaré :

Le prix de la meilleure adaptation est un moyen pour l’industrie du jeu et ses fans de tirer son chapeau aux travaux créatifs qui adaptent authentiquement et ajoutent souvent du lore et du contexte à nos franchises de jeu préférées. Avec tant de projets inspirés des jeux vidéo dans le domaine du divertissement, le moment est venu d’honorer l’excellence dans l’adaptation des univers de jeux vidéo à d’autres supports.

The Game Awards est produit par Geoff Keighley et Kimmie Kim. LeRoy Bennett est directeur de la création, et Richard Preuss est réalisateur.