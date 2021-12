The Game Awards 2021 : une expérience métavers avec Manticore Games pour les Oscars du jeu vidéo

Manticore Games dévoile Axial Tilt, un monde interactif qui sert de hub métavers dans Core, mais également sur Fortnite Creative, pour célébrer l'édition 2021 des Game Awards.

Disponible sur Core (plateforme free-to-play avec un système de création de jeu intégré) et Fortnite Creative (mode de jeu de type sandbox), Axial Tilt proposera un tapis rouge virtuel ainsi qu’une soirée avec un DJ en invité spécial. A noter que tous les fans qui participeront à la cérémonie via cette expérience métavers pourront recevoir une photo de profil exclusive. Ils pourront également voter en direct pour les nominés, vu que certaines catégories sont présentées pour tenter de gagner instantanément des prix exclusifs.

Check out @geoffkeighley's Axial Tilt when it launches later today! 🎮 https://t.co/Bmp2Tz0aXd — Core (@CoreGames) December 6, 2021

Tandis que la programmation des Game Awards 2021 est disponible exclusivement sur Core, Axial Tilt est un monde qui existe en plusieurs instances à travers le métavers, ce dernier a été lancé plus tôt cette année sur Fortnite Creative (carte 0960-3147-4924 dans l’onglet Island Code). Les deux versions d’Axial Tilt offrent une apparence et une sensation similaires, cependant, les mini-jeux et les mondes sont légèrement différents, et des événements de croisement entre les deux se produiront à l’avenir.

Le métavers séduit les Game Awards 2021

“Je suis toujours à la recherche de façons nouvelles et intéressantes de présenter The Game Awards à une nouvelle audience“, a déclaré Geoff Keighley, créateur, producteur exécutif et animateur des Game Awards. “L’émergence de nouvelles plateformes dédiées au métavers comme Core, et les expériences virtuelles étendues qu’elles permettent autour d’événements en direct, ont présenté une opportunité incroyable de donner aux fans une nouvelle façon interactive de découvrir le spectacle. Et étant donné qu’il s’agit du divertissement interactif, cela semblait parfait.”

Produit par Geoff Keighley, The Game Awards est l’un des événements les plus diffusés sur la planète, avec un record de 83 millions de diffusions en direct. Il rassemble des créateurs de l’industrie vidéoludique, des champions de l’eSport, des influenceurs et des grands noms de Hollywood pour une nuit de remise de prix, de premières mondiales exclusives, d’annonces et de performances musicales, y compris le retour de The Game Awards Orchestra, dirigé par le célèbre compositeur Lorne Balfe.