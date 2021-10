The Game Awards 2021 : un come-back au Microsoft Theater de Los Angeles en décembre prochain

Un an après une édition numérique en pleine crise sanitaire, Geoff Keighley annonce que la cérémonie des Game Awards va faire son retour avec un événement en live rassemblant de nombreuses personnalités de l'industrie vidéoludique.

Les Game Awards 2021 auront lieu au Microsoft Theater dans la ville de Los Angeles d’ici le 9 décembre prochain. Cette nouvelle édition sera diffusée gratuitement en 4K sur de nombreuses plateformes, dont YouTube et Twitch. Une fois de plus, les membres du milieu se réuniront alors que Geoff Keighley récompensera les meilleurs jeux de 2021 et révélera certains projets à venir pour 2022 et au-delà. L’événement est sur invitation uniquement, et les organisateurs dévoileront les protocoles de santé et de sécurité à une date ultérieure.

📌 SAVE THE DATE 📌 ⁰Thursday, December 9 THE GAME AWARDS⁰ Live In-Person from Microsoft Theater

Los Angeles

And Streaming Live Everywhere A Global Celebration of Video Game Culture#TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée de revenir au Microsoft Theater pour une nuit spéciale afin de célébrer le passé, le présent et l’avenir des jeux vidéo“, a déclaré l’animateur canadien Geoff Keighley. “Notre objectif est de rassembler l’ensemble de la communauté pour célébrer la forme de divertissement la plus puissante au monde, et reconnaître les voix émergentes qui représentent l’avenir du média.”

L’année dernière, nous avons eu la révélation du reboot de Perfect Dark par The Initiative (le studio de Microsoft est désormais aidé par Crystal Dynamics), des teasers pour les nouveaux jeux Mass Effect et Dragon Age ou encore l’arrivée de Sephiroth, le SOLDAT légendaire et rival de Cloud dans Final Fantasy 7, comme combattant dans Super Smash Bros. Cette année, on peut s’attendre à voir une nouvelle bande-annonce pour Elden Ring, God of War Ragnarök et Senua’s Saga : Hellblade 2 ainsi qu’une annonce inédite du célèbre Hideo Kojima. De nombreuses surprises seront forcément au rendez-vous.