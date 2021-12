The Game Awards 2021 : les invités prestigieux de la cérémonie

Des stars hollywoodiennes et quelques visages de l'industrie du divertissement seront présents aux Game Awards afin de célébrer le jeu vidéo.

D’ici ce soir jusqu’à demain, entre 1h et 5h du matin, aura lieu l’édition 2021 des Game Awards, les “Oscars” des jeux vidéo. Animée par Geoff Keighley depuis son existence, cette nouvelle cérémonie réunira encore de beaux noms pour récompenser les meilleurs jeux de l’année :

Simu Liu, acteur (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, The Expanse, Orphan Black)

Reggie Fils-Aimé, ancien président de Nintendo of America et consultant en stratégie chez Rogue Games

Keanu Reeves, acteur (Matrix, John Wick, Siberia)

Carrie-Anne Moss, actrice (Matrix, Memento, Brain on Fire)

Laura Bailey, comédienne de doublage (Days Gone, The Last of Us 2, Call of Duty Vanguard)

Giancarlo Esposito, acteur (The Mandalorian, Better Call Saul, Westworld)

Sydnee Goodman, animatrice

Ashley Johnson, comédienne de doublage (The Last of Us, The Witness, Infamous First Light)

Ming-Na Wen, actrice (Mulan, The Book of Boba Fett, Agents of S.H.I.E.L.D.)

Jecksepticeye, vidéaste

Donald Mustard, directeur de la création chez Epic Games

Paul George, joueur de basket-ball

Guillermo Del Toro, réalisateur (The Shape of Water, Nightmare Alley, Pinocchio)

Jim Carrey, acteur (Dark Crimes, Dumb and Dumber To, Sonic the Hedgehog)

Ben Schwartz, acteur (Rumble, Space Force, Animals)

Sting, chanteur

Imagine Dragons, groupe de pop rock

Lorne Balfe, compositeur

Un trailer pour les Game Awards 2021

L’événement The Game Awards aura encore son lot de surprises et Geoff Keighley est persuadé que certaines seront à la hauteur des attentes des joueurs : “Il y a probablement quatre ou cinq jeux du niveau d’Elden Ring. Je suis impatient de montrer tout cela aux internautes. Le fait que FromSoftware ait parié sur moi et sur le Summer Game Fest cet été alors qu’ils auraient pu faire des choses plus traditionnelles à l’E3, a signifié beaucoup pour moi. C’était un grand honneur de travailler avec les gars de ce studio, alors restez à l’écoute, il y en aura peut-être d’autres des annonces comme celle-là !”