The Game Awards 2021 : 40 à 50 jeux seront présents à la cérémonie

Geoff Keighley promet le plus grand nombre d'avant-premières mondiales et d'annonces pour l'édition 2021 des Game Awards.

En plus de célébrer les meilleures productions de l’industrie vidéoludique, les Game Awards 2021 de Geoff Keighley vont encore mettre en lumière des jeux déjà annoncés, mais également des nouveautés : “Il y aura beaucoup de contenu pour les deux prochaines années. C’est sans aucun doute une année très chargée en termes de nombre de jeux que l’on nous propose. Nous avons la chance que presque tous les développeurs et éditeurs souhaitent avoir un certain contenu sur le salon (…) Je pense que cette année est une année unique, car beaucoup de choses ont été retardées et repoussées. En tant que producteur d’émissions, vous avez parfois envie de ces années où il y a une rivalité entre God of War et Red Dead Redemption. Il y a une grande tension cette année. Je dirais que les récompenses représentent environ la moitié de notre événement et que l’autre moitié est constituée des annonces et des avant-premières mondiales.”

La next-gen sera d’ailleurs au rendez-vous : “J’ai toujours l’impression que nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce qui est possible sur la PS5 et la Xbox Series X/Xbox Series S, donc je pense que vous verrez des choses qui sont vraiment assez étonnantes. Nous verrons des images de jeux qui rappelleront aux gens que le meilleur de cette industrie est encore à venir.”

L’édition 2021 des Game Awards va rassembler toutes les communautés

Les Game Awards, qui en sont à leur huitième édition, reviennent le 9 décembre prochain avec un événement en direct au Microsoft Theater de Los Angeles, après une interruption d’un an pour passer à un événement virtuel qui a connu une augmentation considérable du nombre de téléspectateurs, qui a presque doublé, passant à environ 83 millions : “Notre objectif est de rassembler toute la communauté pour célébrer la forme de divertissement la plus puissante au monde et reconnaître les voix émergentes qui représentent l’avenir du média“. Il n’y a d’ailleurs pas beaucoup de nouveaux marchés sur lesquels Geoff Keighley et The Game Awards doivent se développer.

La cérémonie des jeux vidéo est déjà diffusée un peu partout, notamment en Chine, en Inde, en Russie, en Asie du Sud-Est et au Brésil. Mais Geoff Keighley voit un potentiel important de croissance de l’audience avec le métavers. Les Game Awards peuvent déjà être regardés dans certains mondes virtuels via des casques comme ceux d’Oculus et des jeux comme Core, mais les équipes de l’animateur canadien commencent tout juste à comprendre comment exploiter au mieux l’audience du monde virtuel. A noter que du contenu gratuit et jouable sera disponible au travers d’une expérience numérique immersive.