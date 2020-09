The Game Awards 2020 : une cérémonie numérique en direct de Los Angeles, Londres et Tokyo

Produite et présentée par Geoff Keighley, l'édition 2020 de la soirée de récompenses annuelle dédiée à l'industrie vidéoludique aura lieu sans public en décembre prochain avec un live sur trois continents.

Maintenus malgré la pandémie de coronavirus dans le monde, les Game Awards 2020 seront officiellement diffusés le 10 décembre prochain en 4K UHD depuis des studios sans public basés à Los Angeles, Londres et Tokyo. Plus de 45 plateformes mondiales retransmettront l’événement en streaming. Les fans pourront participer et interagir avec le show célébrant le milieu des jeux vidéo par l’intermédiaire des réseaux sociaux, d’expériences in-game et via des extensions interactives sur des services comme Twitch et YouTube. Si le contexte n’est pas idéal, Geoff Keighley a été motivé par les éditeurs et les studios : “La réponse de tout le monde a été ‘Non, c’est vraiment, vraiment important que nous organisions les Game Awards cette année’. Le message était également le suivant ‘Non, vous devriez quand même essayer de faire un grand show’. Ce n’est donc pas comme si nous le faisions avec un budget réduit de façon drastique ou que ce serait juste moi dans un seul endroit. Faisons trois villes. Essayons d’en faire un grand moment pour l’industrie.”

🔴 Tokyo A Multiworld Of Wonder Awaits… #TheGameAwards pic.twitter.com/yMLATPsHCJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 23, 2020

Cette année, la cérémonie des TGA mettra en lumière l’accessibilité avec une récompense pour les développeurs de jeux et/ou plateformes qui font avancer le milieu en ajoutant des fonctionnalités, des technologies et du contenu pour aider les jeux à être joués et appréciés par un public plus large, dont les personnes en situation de handicap. Le Game Festival, lancé l’année dernière, sera également de retour, avec un week-end de contenu de jeu jouable, des drops en jeu, des démos et des live-streams.

Des World Premieres pour les Game Awards 2020

Les éléments essentiels de chaque cérémonie seront toujours là, à savoir les prix eux-mêmes, les premières mondiales et les grandes révélations : “Ce qui m’inquiétait le plus, c’est que face à l’attente des fans, nous ne puissions pas réaliser de grosses annonces. Cela devient alors une déception. J’ai donc parlé à toutes les sociétés de jeux vidéo et elles m’ont dit ‘Non, nous avons du bon contenu à présenter aux fans’, et elles sont très enthousiastes à l’idée de le montrer. Alors oui, ça va être super intéressant à la fin de l’année de voir ce qu’il y aura“. En ce qui concerne les performances musicales en direct, Geoff Keighley dit que son équipe est encore en train de déterminer à quoi cela ressemblera, ainsi que d’essayer de trouver un moyen de récupérer un orchestre en toute sécurité.