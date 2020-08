The Game Awards 2020 : les Oscars du jeu vidéo de Geoff Keighley ne seront pas reportés

L'édition 2020 des TGA sera un peu différente à cause du contexte actuelle, mais Geoff Keighley promet du lourd pour les fans de jeu vidéo.

Au cours d’un entretien avec Ryan McCaffrey du média américain IGN, Geoff Keighley a confirmé la tenue de l’édition 2020 des The Game Awards malgré la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et notamment aux Etats-Unis : “Nous n’allons évidemment pas réunir 10.000 personnes dans une même pièce, physiquement, pour la cérémonie, mais je pense… vous verrez un peu de cela avec la façon dont nous organisons la Gamescom. Nous ne nous contentons pas d’annoncer les gagnants dans une salle. Je suis vraiment passionné par le fait de continuer à faire le show en direct, plutôt que de faire quelque chose de pré-enregistré. Donc, oui, nous travaillons sur des scénarios pour présenter les TGA en direct avec un peu de spectacle pour les gens… sans que le public puisse acheter des billets pour venir, et des choses comme ça pour cette année. Il y a beaucoup de travail et, honnêtement, notre équipe fait des heures supplémentaires pour réfléchir à la manière dont nous allons présenter cela de manière à célébrer l’industrie avec quelque chose de fort et marquant car elle ne ressemblera pas à celle que l’on connait déjà.”

