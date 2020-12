The Game Awards 2020 : les invités prestigieux de la cérémonie

Des stars hollywoodiennes et quelques visages de l'industrie du divertissement seront présents aux Game Awards afin de célébrer le jeu vidéo.

D’ici ce soir jusqu’à demain, entre 1h et 5h du matin, aura lieu l’édition 2020 des Game Awards, les “Oscars” des jeux vidéo. Animée par Geoff Keighley depuis son existence, cette nouvelle cérémonie réunira encore de beaux noms pour récompenser les meilleurs jeux de l’année :

Brie Larson, actrice (Captain Marvel, Just Mercy, Unicorn Store)

Christopher Nolan, réalisateur (Interstellar, Dunkirk, Tenet)

Eddie Vedder, musicien (Pearl Jam)

Gal Gadot, actrice (Wonder Woman, Justice League, Criminal)

Jacksepticeye, vidéaste

John David Washington, acteur (Tenet, Malcolm X, BlacKkKlansman)

Josef Fares, concepteur de jeu vidéo (Brothers : A Tale of Two Sons, A Way Out, It Takes Two)

Keanu Reeves, acteur (Matrix, John Wick, Knock Knock)

Lorne Balfe, compositeur

The London Philharmonic Orchestra, l’un des principaux orchestres symphoniques britanniques

Nolan North, comédien de doublage (Uncharted, Assassin’s Creed, Call of Duty)

Reggie Fils-Aime, ancien président de Nintendo of America et membre du conseil d’administration de GameStop

Stephen A. Smith, animateur et présentateur

Swedish Chef, marionette du Muppet Show

Tom Holland, acteur (Spider-Man, Uncharted, The Current War)

Troy Baker, comédien de doublage (The Last of Us, Batman Arkham, Final Fantasy Fabula Nova Crystallis)

Un trailer pour les Game Awards 2020

L’événement The Game Awards reconnaît et soutient l’excellence créative et technique dans l’industrie mondiale du jeu vidéo : “Nous réunissons un groupe diversifié de développeurs de jeux, de joueurs et de personnalités de la culture populaire pour célébrer et faire progresser la position du jeu comme la forme de divertissement la plus immersive, la plus stimulante et la plus inspirante. Nous nous efforçons de reconnaître ceux qui améliorent le bien-être de la communauté et élèvent des voix qui représentent l’avenir du média.”