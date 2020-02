The French Dispatch : la bande-annonce du nouveau Wes Anderson

Un casting gonflé à bloc, l'esthétisme propre et rangé comme marque de fabrique, plusieurs scénettes et le tout sur une reprise de "Aline" de Christophe. Nous sommes bien dans un Wes Anderson.

Avec peu ou prou un film tous les deux ans, Wes Anderson n’est pas du genre à rester bien longtemps éloigné d’un plateau de tournage. Celui qui a édifié en marque de fabrique un esthétisme poli et propre, où rien ne dépasse, véritables œuvres photographiques, s’est fait connaître progressivement du public avec Bottle Rocket, Rushmore, La Famille Tenenbaum, La Vie aquatique, À bord du Darjeeling Limited ou Moonrise Kingdom, mais son plus grand succès critique reste The Grand Budapest Hotel. Prix du meilleur scénario original au BAFTA Awards, Chicago Film Critics Association Awards et Denver Film Critics Society, puis Grand Prix du jury au Festival international du film de Berlin, la comédie loufoque inspirée des écrits de Stefan Zweig lui permettait de renouer avec des acteurs que l’on retrouve ça et là dans sa filmographie. En 2020, il présentera The French Dispatch.

On prend les même et on recommence

Le film signe le retour de nombre de ses favoris : Bill Murray tout d’abord, mais aussi Owen Wilson qui est un régulier depuis Bottle Rocket, son premier long-métrage sorti en 1996, puis Jason Schwartzman, Adrien Brody, Mathieu Amalric, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Léa Seydoux et Saoirse Ronan, tous présents dans The Grand Budapest Hotel. Saoirse Ronan retrouve sur ce tournage un autre acteur dont la carrière est en pleine explosion : Timothée Chalamet. Les deux acteurs sont apparus ensemble à l’écran dans Lady Bird, Les filles du docteur March, et maintenant dans The French Dispatch. Elisabeth Moss, interprète principale de La servante écarlate, prend également place dans le casting.

Retour aux personnages réels

Le dernier film de Wes Anderson, le conte moderne L’île aux chiens, était entièrement réalisé en stop motion ou animation en volume, à l’aide de personnages finement modelés et doublés par un casting solide : Bryan Cranston, Edward Norton, Koyu Rankin, Jeff Goldblum, Bill Murray, Frances McDormand, Harvey Keitel et même Yoko Ono. Il s’était déjà attaché à utiliser la même technique pour Fantastic Mr. Fox, mais revient cette fois à un film standard. Ce dernier racontera différentes histoires, sous formes de scénettes, à partir du thème central de journalistes américains dépêchés dans une ville française fictive au XXème siècle.