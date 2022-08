The Flash va prendre fin avec la saison 9

Attendue en 2023, la neuvième saison de la série télévisée The Flash de la chaîne américaine The CW sera la dernière et comportera 13 épisodes, ce qui en fera la saison la plus courte de son histoire.

Avec 13 épisodes pour la saison 9, la série The Flash s’achèverait quelques semaines avant la sortie, prévue pour le 23 juin 2023, du film The Flash de Warner Bros avec Ezra Miller dans le rôle principal. Par coïncidence, le film, longtemps retardé, a été annoncé une semaine seulement après la création de The Flash sur The CW. Selon certaines sources, la fin de la série télévisée devrait conclure sa propre histoire et ne pas préparer le film de quelque manière que ce soit.

It’s official — the upcoming ninth season of ‘The Flash’ on the CW will be its last. It will debut in 2023 and consist of 13 episodes https://t.co/yM9fIw77gh — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 1, 2022

La spéculation selon laquelle la saison 9 pouvait être le dernier chapitre de The Flash a commencé en janvier dernier lorsque la star Grant Gustin a accepté un contrat d’un an, limitant sa participation à la saison 9 à 15 épisodes. En mai dernier, CW a annoncé que la prochaine saison serait maintenue à la mi-saison. C’est la première fois que The Flash ne figure pas dans le programme d’automne de la chaîne, à l’exception du line-up pandémique de l’automne 2020.

Le casting de la saison 9 de The Flash est déjà prêt

Parmi les autres membres du casting original de The Flash, Candice Patton et Danielle Panabaker devraient revenir. Jesse L. Martin s’est engagé à jouer jusqu’à cinq épisodes de la neuvième saison de The Flash, bien qu’il soit occupé avec The Irrational, un pilote pour NBC qui pourrait donner lieu à la commande d’une saison complète.

Le producteur exécutif et showrunner de The Flash, Eric Wallace, a déclaré :

Neuf saisons ! Neuf ans à sauver Central City tout en entraînant le public dans un voyage émotionnel plein de cœur, d’humour et de spectacle. Et maintenant Barry Allen a atteint la barrière de départ pour sa dernière course. Tant de personnes extraordinaires ont donné leurs talents, leur temps et leur amour pour donner vie à cette merveilleuse série chaque semaine. Alors que nous nous préparons à honorer l’incroyable héritage de la série avec notre passionnant chapitre final, je tiens à dire merci à nos phénoménaux acteurs, scénaristes, producteurs et membres de l’équipe qui, au fil des ans, ont contribué à faire de The Flash une expérience inoubliable pour les spectateurs du monde entier.

Le futur de The CW sans The Flash

The Flash, de Berlanti Prods et Warner Bros TV, a été une série cruciale pour CW. Elle est issue d’Arrow et a contribué à faire de l’Arrowverse une franchise. The Flash a été la série la plus réussie de l’Arrowverse et celle qui a duré le plus longtemps, devançant la série Arrow qui a duré huit saisons. Avec Legends of Tomorrow, Batwoman et Naomi qui se terminent toutes cette saison, le départ de The Flash laisserait Superman & Lois et peut-être Gotham Knights, si elle se porte bien, comme les seules séries DC à revenir pour la saison 2023-24.