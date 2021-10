The Flash : Barry Allen va croiser le chemin des Bruce Wayne de Ben Affleck et de Michael Keaton

Le premier long-métrage live-action dédié à Barry Allen et le multivers de DC Comics.

Réalisé par Andy Muschietti (It, Roadwork), The Flash va traverser le temps et de multiples univers, comme dans l’arc Flashpoint. La rumeur veut d’ailleurs que le personnage Barry Allen voyage dans le temps pour sauver la vie de sa mère, ce qui entraîne des conséquences inattendues. “Nous sommes très excités de vous montrer le film“, a déclaré Ezra Miller lors du DC FanDome 2021. “Nous voulions vous montrer un teaser, mais nous ne pouvons pas car nous n’avons pas encore assez de matériel… Néanmoins, nous avons ce petit aperçu.”

The Flash se dévoile en vidéo

Dans cet aperçu, Barry Allen qui est interprété par Ezra Miller se rend dans la Batcave, au sein du Manoir Wayne, de la version du Batman de Michael Keaton. Il est accompagné d’une version alternative de Flash, ainsi que de Supergirl, jouée par la nouvelle venue Sasha Calle. Barry Allen retire ensuite une bâche de protection sur la célèbre Batmobile, mais on ne voit pas la révélation finale du véhicule.

Si aucune date de sortie n’a officiellement été dévoilée, The Flash pourrait sortir dans les salles obscures américaines d’ici le 4 novembre 2022. C’est l’un des films les plus attendus chez DC Comics, grâce au retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman pour la première fois en 30 ans (depuis Batman Returns en 1992). Le comédien américain Ben Affleck reprend également son rôle de la version de Bruce Wayne dans Justice League.