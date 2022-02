The First Lady : une série sur les premières dames des États-Unis

Une rétrospective sur le leadership américain raconté à travers le prisme des femmes au cœur de la Maison Blanche.

Dans l’aile est du gouvernement américain, nombre des décisions les plus marquantes de l’histoire et qui ont changé le monde ont été prises par les premières dames charismatiques, complexes et dynamiques de l’Amérique. Le drame d’anthologie The First Lady de Showtime lèvera le voile sur la vie personnelle et politique de trois femmes uniques et énigmatiques et de leurs familles, en retraçant leurs parcours à Washington, en plongeant dans leur passé et en les suivant au-delà de la Maison Blanche dans leurs plus grands moments : “À travers des intrigues si intimes que l’on a l’impression que les murs de la Maison Blanche parlent, la première saison se concentre sur les vies éclairantes de Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt.”

Un trailer pour The First Lady

The First Lady sera diffusée le 17 avril prochain. Le casting est composé de Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), dans le rôle de l’ancienne première dame Michelle Obama, Michelle Pfeiffer (French Exit) dans le rôle de Betty Ford, Gillian Anderson (The Crown) dans le rôle d’Eleanor Roosevelt, Kiefer Sutherland (Designated Survivor ) dans le rôle du président Franklin D. Roosevelt, Aaron Eckhart (Wander) dans le rôle du président Gerald Ford, Dakota Fanning (The Alienist) dans le rôle de Susan Elizabeth Ford, Regina Taylor (I’ll Fly Away) dans le rôle de Michelle Robinson, la mère d’Obama, Marian Shields Robinson, Lily Rabe (American Horror Story) dans le rôle de Lorena “Hick” Hickok, Jayme Lawson (The Batman) dans le rôle de la jeune Michelle Obama, O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale) dans le rôle du président Barack Obama, Judy Greer (Kidding) dans le rôle de Nancy Howe, Ellen Burstyn (Alice Doesn’t Live Here Anymore) dans le rôle de Sara Delano Roosevelt, Jackie Earle Haley (Little Children) dans le rôle de Louis McHenry Howe, Maria Dizzia (Orange Is The New Black) dans le rôle de Lucy Mercer Rutherfurd et Kate Mulgrew (The Man Who Fell to Earth) dans le rôle de Susan Sher.

Produite par Lionsgate Television, la série télévisée de dix épisodes, créée par Aaron Cooley, est produite par Cathy Schulman (Crash), qui fait également office de showrunner, et Susanne Bier (The Undoing), qui produit et réalise l’intégralité de la première saison. Viola Davis, Julius Tennon et Andrew Wang de JuVee Productions sont producteurs exécutifs aux côtés d’Aaron Cooley, Pavlina Hatoupis, Alyson Feltes, Jeff Gaspin via Gaspin Media et Brad Kaplan via Link Entertainment.