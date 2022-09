THE FINALS : un “hero builder” free-to-play qui mise sur la destruction des décors

Battez-vous aux côtés de nombreux joueurs dans des arènes virtuelles qui peuvent être modifiées, exploitées et même détruites.

Dans THE FINALS, les joueurs auront accès à une grande variété d’armes et à leurs utilisations tactiques, du katana et d’autres armes de mêlée aux lance-roquettes, en passant par un canon en mousse qui peut renforcer des murs en ruine ou construire un pont vers un terrain plus élevé. Décrits comme des aires de jeux virtuelles hyperréalistes basées sur des lieux emblématiques du monde réel, les environnements changeront en fonction de la météo et de l’heure de la journée pour varier les affrontements. Il sera possible de détruire des meubles et des décors, ou des bâtiments entiers, en faisant sauter un mur porteur et en regardant le reste de la structure s’effondrer. Enfin, les avatars des joueurs seront, bien entendu, personnalisables à l’infini, tant au niveau de l’apparence que des performances.

Un trailer avec du gameplay pour THE FINALS

Embark Studios, dont le siège est à Stockholm, a été cofondé en 2018 par Patrick Söderlund (PDG) et Rob Runnesson (directeur de la création) avant de se faire racheter par l’éditeur coréen Nexon. À l’origine, le premier jeu d’Embark Studios devait être ARC Raiders, un TPS coopératif de science-fiction en free-to-play annoncé en décembre 2021. En août dernier, Embark Studios a finalement annoncé qu’ARC Raiders était reporté à 2023, mais qu’un jeu portant le nom de code “Project Discovery” – qui est désormais connu sous le nom de THE FINALS – était prévu pour cette année.

THE FINALS sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam. Une alpha fermée débutera le 29 septembre et se terminera le 3 octobre prochain.