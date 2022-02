The Fabelmans : David Lynch va jouer dans le film autobiographique de Steven Spielberg

Le réalisateur Steven Spielberg recrute... le réalisateur David Lynch pour incarner un personnage encore inconnu dans The Fabelmans.

Alors qu’une sortie est prévue autour des prochaines vacances de Thanksgiving par Universal Pictures, le long-métrage The Fabelmans marquera la première collaboration entre David Lynch (Twin Peaks, Dune, The Straight Story) et Steven Spielberg (Lincoln, Ready Player One, West Side Story), deux talents de la production cinématographique qui ont émergé dans les années 1970. Ce dernier a coécrit le scénario avec son collaborateur habituel, Tony Kushner, qui enfile également la casquette de producteur avec son ami de longue date, mais également Kristie Macosko Krieger. Bien que les détails de l’intrigue restent confidentiels pour le moment, ce film est décrit comme autobiographique car inspiré de l’enfance de Spielberg en Arizona (États-Unis).

David Lynch Joins Cast of Steven Spielberg’s ‘The Fabelmans’ (EXCLUSIVE) https://t.co/6ufXsRvtjA — Variety (@Variety) February 4, 2022

Michelle Williams et Paul Dano devraient incarner des personnages inspirés des parents de Spielberg, tandis que le rôle de Seth Rogen serait influencé par l’oncle de Spielberg. Gabriel LaBelle joue le rôle de Sammy, aspirant cinéaste, un analogue de Spielberg, tandis que Julia Butters incarne sa sœur, Anne. Le casting comprend également Judd Hirsch, Sam Rechner, Oakes Fegley, Chloe East, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Jonathan Hadary et Isabelle Kusman.