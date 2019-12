The Expanse : nouveau souffle pour la série depuis la diffusion sur Amazon Prime Video

Meilleure série de space-opera depuis BattleStar Galactica, The Expanse n'avait pas attirer les foules lors de la diffusion des trois premières saisons sur Syfy. Il est en autrement depuis la récupération des droits par Amazon Prime Video.

Adulée par le public qui l’a découvert, The Expanse est, à l’instar de The Leftovers, un succès de niche malgré toutes ses qualités. Si elle a réussit à poursuivre sa vie sur le petit écran trois saisons durant sur Syfy, la série produite par Alcon Television et The Sean Daniel Company fut déprogrammée de la chaîne pour des audiences jugées trop basses. Jeff Bezos en personne a annoncé sa reprise dans la foulée, avant de renouveler la série pour une cinquième saison (basée sur le cinquième opus de la saga, Les Jeux de Némésis) alors même que la quatrième n’était pas diffusée. Le patron d’Amazon a bien joué puisque depuis la diffusion de la saison 4, les audiences ont augmentés de 34%. Les critiques n’ont jamais été un problème pour la série, qui cumule 100% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes pour la saison 3, 95% pour la saison 2 et 76% pour la première saison.

Des audiences en hausse

Le nerf de la guerre reste cependant les audiences, ce dont Amazon n’a pas à se soucier puisque le service fonctionne grâce à l’abonnement Amazon Prime. Même dans le cas où la série ne séduirait pas un nouveau public, Amazon ne perdrait pas d’argent. C’est cependant loin d’être le cas comme le révèle Business Insider, qui s’appuie sur les analyses de performances de Parrot Analytics.

.@PrimeVideo's revival of @ExpanseonPrime is a hit with US audiences – the sci-fi series gained 34% in demand week over week to place seventh in our weekly Digital Original charts #TheExpanse #TheExpanseS4 #BingeRelease https://t.co/vcCDX5lPEB — Parrot Analytics (@ParrotAnalytics) December 16, 2019

“La série a trouvé sa place”

La série a gagné 34% d’audience supplémentaire depuis le lancement de la diffusion de la saison 4 sur le service de VOD, ce que pressentait Shohreh Aghdashloo, qui joue à Chrisjen Avasarala, Secrétaire des Nations Unies : “Nous n’arrêtions pas de dire pendant les trois premières années, ‘C’est la meilleure série que personne ai jamais vue’. Maintenant, nous avons plus de visibilité. On nous regarde. Ça ne peut pas aller mieux. La série a finalement trouvé sa place. Amazon est le lieu idéal pour un show comme celui-ci.“