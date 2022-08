The Expanse: A Telltale Series arrivera l’été prochain

Telltale Games annonce The Expanse: A Telltale Series. Le jeu devrait arriver à l'été 2023. Les fans retrouveront le personnage de Camina Drummer, avant les événements de la série TV.

Telltale Games est un studio à succès. Un studio qui s’est fait un nom en adaptant des licences très connues, le plus souvent au format épisodique. Une recette que ses équipes ont appris à maîtriser à la perfection, pour le plus grand bonheur des joueurs. Aujourd’hui, le studio annonce un autre projet intéressant, The Expanse: A Telltale Series.

Les fans de The Expanse devront attendre presque encore une année entière avant de pouvoir jouer à l’interprétation de Deck Nine de la série de science-fiction si populaire. Le studio, plus connu pour son travail sur Life is Strange : True Colors, et Telltale Games ont partagé un nouveau trailer de gameplay behind-the-scenes durant la Gamescom 2022 et ont révélé que le titre serait disponible dans le courant de l’été 2023.

Sans rien révéler de vraiment important, la vidéo montre cependant quelque chose que nous n’avions encore pas vu. The Expanse: A Telltale Series proposera des séquences dans lesquelles vous devrez naviguer dans des environnements en gravité zéro.

Avec une histoire qui se déroule avant celle de la série TV, qui s’est achevée en début d’année, au plus grand désespoir des fans, le jeu met en scène Camina Drummer. Après son introduction dans la deuxième saison de la série, Camina Drummer, incarnée par l’actrice Cara Gee dans la série TV comme dans le jeu vidéo à venir, est devenue l’un des personnages préférés des fans dans les saisons suivantes. The Expanse est l’un des deux nouveaux projets sur lesquels travaille Telltale Games actuellement après sa réouverture suite au rachat par LCG Entertainment. Le studio devrait aussi lancer The Wolf Among Us 2, à une date qui n’a pas encore été communiquée. À suivre !