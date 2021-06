The Eternals : une première bande-annonce teaser pour le nouveau film de super-héros de Marvel Studios

L'ambiance de The Eternals sera bien différente des autres productions du Marvel Cinematic Universe.

Basée sur la série de comics Marvel du même nom, l’adaptation cinématographique suit un groupe diversifié de héros – techniquement des aliens d’une race immortelle qui vivent secrètement sur terre depuis des milliers d’années sous le nom d’Eternels, une ancienne race issue des manipulations des Célestes sur le genre humain – qui font de nouveau équipe après plusieurs millénaires dans l’ombre pour protéger l’humanité d’une nouvelle menace, les Déviants. Les acteurs Kit Harington (Dane Whitman ou Le Chevalier noir), Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Lia McHugh (Sprite), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig), Don Lee (Gilgamesh), Haaz Sleiman (le mari de Phastos) et Zain al-Rafeea font partie du casting.

Un teaser pour The Eternals

The Eternals est l’un des premiers films de la phase quatre du Marvel Cinematic Universe et se déroule après une tragédie inattendue suite aux événements de Avengers : Endgame.

Pour le moment, le long-métrage réalisé par Chloé Zhao (The Rider, Nomadland) est toujours attendu dans les salles obscures d’ici le 3 novembre prochain en France et le 5 novembre 2021 aux États-Unis. A noter que le scénario a été confié à Matthew K. Firpo et Ryan Firpo tandis que Kevin Feige, Nate Moore et Mitchell Bell sont les producteurs.