The English : un western dramatique avec Emily Blunt en Lady Cornelia Locke

L'histoire de Lady Cornelia Locke sera au coeur de The English.

Emily Blunt a hérité du rôle d’une aristocrate anglaise dans The English qui s’associe à Eli Whipp (Chaske Spencer), un ancien scout de cavalerie Pawnee, dans l’Amérique centrale des années 1890, pour traverser un paysage violent construit sur des rêves et du sang. Tous deux ont une idée précise de leur destin, mais aucun n’est conscient qu’il est ancré dans un passé commun. Ils doivent affronter des obstacles de plus en plus terrifiants qui les mettront à l’épreuve jusqu’à leurs limites, physiquement et psychologiquement. Mais chaque obstacle franchi les rapproche de leur destination ultime, à savoir la nouvelle ville de Hoxem, dans le Wyoming. C’est ici, après une enquête menée par le shérif local Robert Marshall (Stephen Rea) et la jeune veuve Martha Myers (Valerie Pachner) sur une série de meurtres bizarres et macabres non résolus, que toute l’étendue de leur histoire entrelacée sera vraiment comprise, et qu’ils seront confrontés à l’avenir qu’ils doivent vivre.

Un teaser pour The English

Écrite et réalisée par Hugo Blick et produit en association avec All3Media International et Wolf Gait Productions, une coentreprise de Drama Republic et Eight Rooks de Blick, la série télévisée The English s’inspire des thèmes de l’identité et de la vengeance pour raconter une parabole fascinante et unique sur la race, l’amour et le pouvoir.

La première saison composée de dix épisodes débutera le 10 novembre prochain sur la BBC puis le lendemain sur Amazon Prime Video.