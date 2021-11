The Elder Scrolls VI sera bien une exclusivité Xbox

The Elder Scrolls VI sera une exclusivité Xbox. Phil Spencer a confirmé ce que tout le monde pressentait.

Il y a quelques mois, un tweet de Jeff Grubb laissait entendre que le très, très, très attendu The Elder Scrolls VI de Bethesda serait une exclusivité Xbox. Avant cela, Pete Hines, du studio Bethesda, semblait luis aussi suggérer une exclusivité Xbox. Aujourd’hui, le doute n’est plus permis. Dans une interview pour GQ, le grand manitou de la division Xbox, Phil Spencer, vient de confirmer la chose. The Elder Scrolls VI sera bien réservé à la plate-forme Xbox.

The Elder Scrolls VI sera une exclusivité Xbox

L’interview en question couvre un certain nombre de sujets, au sujet de la plate-forme de jeu qu’est la Xbox mais aussi en ce qui concerne l’acquisition du studio Bethesda par Microsoft, ce qui a directement conduit Starfield, par exemple, à être une exclusivité Xbox et PC. Durant cet échange, Phil Spencer révèle ainsi qu’il réserve un traitement tout à fait similaire à The Elder Scrolls VI, n’en déplaisent aux amoureux de la licence qui jouent sur d’autres plates-formes.

Phil Spencer a confirmé ce que tout le monde pressentait

Selon les propres mots de Phil Spencer : “Il n’est pas question de punir les autres plates-formes, dans la mesure où je suis convaincu que toutes les autres plates-formes peuvent continuer de croître. Mais en ce qui concerne la Xbox, je veux que nous soyons en mesure de proposer un package complet de tout ce que nous avons. Et cela serait tout aussi vrai lorsque je pense à The Elder Scrolls VI. Cela serait vrai lorsque je pense à n’importe laquelle de nos licences.”

À l’heure actuelle, nul ne sait quand The Elder Scrolls VI pourra bien être disponible. Le studio Bethesda travaille toujours sur Starfield, qui devrait normalement voir le jour dans le courant de l’année 2022. Autrement dit, il faudra très probablement attendre plusieurs années avant de pouvoir découvrir ce que The Elder Scrolls VI aura à offrir.