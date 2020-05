The Elder Scrolls est une série culte de jeux vidéo de rôle pour les amateurs du genre. Les fans attendent le sixième opus majeur, ce qui devrait prendre plusieurs années encore. Pour patienter, ils peuvent se rabattre sur The Elder Scrolls : Blades sur Nintendo Switch.

Selon le studio Bethesda, il faudra certainement patienter plusieurs années encore avant de découvrir les premiers détails intéressants au sujet de The Elder Scrolls VI. Pour celles et ceux qui n’ont plus envie de refaire Skyrim ou qui ne voit pas l’intérêt de jouer à The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls : Blades pourrait être une bonne alternative. D’autant plus que le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch.

The Elder Scrolls : Blades est disponible sur Nintendo Switch

Bethesda avait annoncé l’année dernière que le jeu arriverait sur la Switch. Celui-ci devait à l’origine sortir sur la console Nintendo en 2019 mais en Novembre dernier, le studio annonçait que cette sortie était malheureusement reportée à 2020. Aucune date précise n’avait alors été communiquée. Nous sommes en 2020 et c’est aujourd’hui une bonne surprise que d’apprendre que le jeu est enfin disponible sur la console de Nintendo.

Toujours en free-to-play, avec un pack de démarrage payant pour les intéressés

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, The Elder Scrolls : Blades avait d’abord été annoncé comme une version mobile de The Elder Scrolls, il était sorti sur iOS et Android. Il s’agit d’un RPG à la première personne dans lequel les joueurs affrontent des monstres dans des combats en un contre un. Le jeu, tout comme sa version mobile, sera free-to-play, avec des micro-transactions. Le cross-play est de la partie : vous pouvez démarrer sur iOS ou Android, sauvegarder et reprendre où vous en étiez sur Switch, par exemple. À noter, cette version Switch est aussi disponible sur le eShop dans un pack baptisé Lancement Rapide à 14,99€ contenant 30 000 pièces d’or, 2 000 gemmes, des matériaux de construction, la décoration exclusive Fontaine Sylvestre et un équipement rare.