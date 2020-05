The Elder Scrolls 6 va se faire discret pendant encore plusieurs années

Bethesda n'est pas prêt d'en dire plus sur The Elder Scrolls 6 avant longtemps.

Dévoilé durant l’E3 2018 à Los Angeles, The Elder Scrolls 6 en était alors qu’au balbutiement de son développement. Pratiquement deux ans après, Pete Hines, qui n’est autre que le responsable marketing de l’éditeur américain Bethesda, assure qu’il n’y aura rien de neuf sur le RPG de Todd Howard dans l’immédiat : “Des nouvelles informations concernant The Elder Scrolls 6 ? Ce sera après Starfield, dont vous ne savez pratiquement rien. Donc, si vous me demandez des détails maintenant et non dans des années, je ne parviendrais pas à répondre correctement à vos attentes.”

Le trailer de The Elder Scrolls 6 à l’E3 2018

Starfield sortira avant The Elder Scrolls 6

La priorité est donnée à Starfield. Cette nouvelle licence des Bethesda Game Studios sera un jeu de rôle à la première personne avec l’espace comme thématique principale. Une sortie est exclusivement prévue sur les consoles next-gen. Le voyage dans l’espace est considéré comme dangereux dans le sens du vol dans les années 40 au sein du jeu et l’inspiration a été recherchée dans le programme Space X d’Elon Musk.