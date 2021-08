The Elder Scrolls 6 serait une exclusivité Xbox

Les exclusivités dans le monde du jeu vidéo sont une mécanique aujourd’hui bien connues. Elles permettent aux fabricants de console, principalement, de s’assurer un certain public, fan de telle ou telle licence. Les amateurs de la licence de action-RPG fantasy The Elder Scrolls qui attendent avec impatience le sixième opus seront peut-être intéressés de savoir qu’il s’agira très certainement d’une exclusivité Xbox.

Il faudra probablement attendre encore quelques années avant que Bethesda ne soit prêt à montrer son travail sur The Elder Scrolls 6. Ceci étant dit, si l’on doit croire un récent tweet de Jeff Grubb, le jeu pourrait être une exclusivité de la console Xbox de Microsot. Et l’on ne parle pas ici d’une exclusivité temporaire mais bel et bien permanente.

Est-ce totalement une surprise ? Pas vraiment. Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2020, Microsoft avait annoncé qu’il rachetait le studio Bethesda. Ceci a conduit à de nombreuses spéculations. Quid des futurs jeux Bethesda ? Seront-ce des exclusivités à la plate-forme Xbox (et PC) ? Il serait en effet assez logique que Microsoft veuille se réserver des triple A pour attirer davantage de joueurs sur sa plate-forme Xbox.

Pete Hines, de Bethesda, avait déjà peu ou prou laissé entendre cet état de fait en début d’année. Nous avions appris en même temps que Starfield, le gros projet actuel du studio, serait une exclusivité à la Xbox. Pete Hines avait par ailleurs partagé qu’il comprenait la frustration des joueurs non Xbox mais qu’il ne pouvait rien y faire. Autrement dit, la situation serait principalement due à Bethesda.

Comme dit, nul ne sait quand The Elder Scrolls 6 sortira mais, pour l’heure, il semblerait que The Elder Scrolls 5 soit le dernier jeu de la franchise à voir le jour sur plusieurs plates-formes.

No. And also Elder Scrolls 6 is planned as Xbox exclusive as well. https://t.co/K4VCC5DrXL

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2021