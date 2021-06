The Elder Scrolls 6 : la suite de Skyrim est encore en pré-production

Le moteur graphique Creation Engine 2 de Starfield sera utilisé et amélioré pour The Elder Scrolls 6.

Annoncé lors de l’E3 2018 en même temps que Starfield, The Elder Scrolls 6 ne devrait pas arriver avant 2025 alors que le RPG spatial est lui attendu pour fin 2022 en exclusivité sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Directeur créatif chez Bethesda, Todd Howard a récemment fait savoir que le développement du nouvel opus de la célèbre licence de l’éditeur américain appartenant à Microsoft n’avait pas vraiment avancé en trois ans : “Creation Engine 2 est en quelque sorte conçue pour Starfield et TESO VI. C’est comme une nouvelle base technologique. La grande majorité de notre travail de développement se fait sur Starfield en ce moment, mais tout le monde travaille sur tout, donc les projets s’entremêlent en quelque sorte. S’il est bon de savoir que TESO VI n’a toujours pas quitté sa phase de conception, nous évaluons encore la technologie en se demandant ‘Est-ce que ça va gérer les choses que nous voulons faire dans ce jeu ?’. Chaque jeu comportera de nouvelles suites technologiques. TESO VI aura donc besoin de certains ajouts au Creation Engine 2.”

Occupé sur plusieurs projets, Indiana Jones fait perdre la tête à Todd Howard

Au cours d’un entretien accordé à The Telegraph, Todd Howard s’est montré plus enthousiaste à propos de la prochaine aventure d’Indiana Jones actuellement développée par Machine Games, le studio suédois à l’origine des récents reboot de Wolfenstein, The New Order et The New Colossus, même si là aussi les fans devront patienter avant de voir quelque chose de concret : “Je suis super excité ! Je crois que j’ai fait ma première proposition à George Lucas en 2009 et j’ai essayé de trouver un moyen de le réaliser depuis. Et je pense que le travail que Machine Games a fait, ce sont des développeurs et des conteurs phénoménaux. Et quand j’ai commencé à leur en parler, ça collait bien. Et nous avons eu l’occasion d’en parler à Lucasfilm Games et à Disney qui étaient très enthousiastes. J’aime beaucoup Indiana Jones, mais je n’aurais jamais pensé avoir l’occasion de créer un jeu. Et vous en entendrez encore parler à l’avenir. Mais l’équipe de Machine Games est la meilleure équipe au monde pour réaliser ce jeu et elle fait un travail phénoménal.“