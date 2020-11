The Elder Scrolls 6 aura droit à un tout nouveau moteur graphique

Les jeux vidéo évoluent très rapidement avec leur temps et les nouvelles technologies. Les fans attendent avec impatience The Elder Scrolls 6 et bonne nouvelle aujourd'hui, cet opus aura droit à un tout nouveau moteur graphique.

Il se peut qu’il faille encore attendre très, très longtemps pour avoir des nouvelles concrètes concernant le prochain opus de la saga culte The Elder Scrolls. Cela étant dit, le réalisateur de ce The Elder Scrolls 6, Todd Howard, révélait tout récemment que le jeu aurait droit à un tout nouveau moteur graphique, un moteur qui devrait évidemment en mettre plein les yeux aux joueurs et aux joueuses. Pour toujours davantage de réalisme et d’immersion.

Todd Howard tease un tout nouveau moteur graphique

Selon Todd Howard, le studio Bethesda procède généralement à diverses améliorations sur les moteurs de ses jeux à chaque nouvel opus mais pour le très attendu The Elder Scrolls 6 et Starfield, il semblerait donc que le moment soit venu d’investir massivement dans l’amélioration de ce fameux moteur graphique. Todd Howard déclarait que le moteur allait subir de profonds changements pour être encore meilleur. Il s’agirait même là de la plus grosse évolution graphique du studio, rien que ça !

pour The Elder Scrolls 6 et Starfield

Interrogé par GamesIndustry.biz, le réalisateur déclarait notamment : “il y a des choses que nous faisons que nous aimons encore aujourd’hui, comme la manière dont nous concevons nos univers, le fait que les gens puissent les modifier – ce sont des éléments qui, je pense, sont fondamentalement bien réussis dans nos processus tech. Mais tout ce qu’il peut y avoir entre le rendu des animations et la génération procédurale… je ne veux pas en dire trop mais il va y avoir une amélioration significative.”

Reste que, comme nous l’avons dit en introduction, The Elder Scrolls 6 n’arrivera pas avant longtemps. Cela dit, Starfield devrait être commercialisé avant, cela permettra aux joueurs de se faire une idée de ce fameux moteur qu’ils retrouveront dans le sixième opus de la saga culte. Espérons que le résultat soit à couper le souffle. À suivre !