The Division : Ubisoft va enrichir l’univers avec de nouveaux jeux et du contenu transmédia

Du cross-média pour étendre le lore de The Division.

L’éditeur français Ubisoft annonce la création d’un The Division Universe pour alimenter la licence qui dispose déjà de deux opus et des contenus additionnels. “Au cours des cinq dernières années, The Division est passée d’un projet très ambitieux au sein d’Ubisoft à une franchise de renommée internationale qui compte désormais 40 millions de joueurs“, explique Alain Corre, directeur exécutif pour la région EMEA (Europe Middle East & Africa) d’Ubisoft. “Nous sommes très fiers de ce que nos équipes ont accompli avec cette franchise et de l’univers incroyable qu’elles ont créé. Le potentiel et la richesse du jeu nous permettent d’explorer et d’imaginer de nouveaux contenus passionnants qui plairont aux fans de The Division de la première heure comme aux non-initiés.”

The world of the Division is set to expand! Read more about The Division Heartland an upcoming free-to-play game, the Division movie and more! — Ubisoft (@Ubisoft) May 6, 2021

The Division Universe : le programme d’Ubisoft