The Division Resurgence, un opus canon sur iOS et Android

L'univers de The Division débarque sur mobiles avec un RPG free-to-play de tir à la troisième personne.

Développé et optimisé pour les smartphones avec des contrôles et une interface utilisateur adaptés, The Division Resurgence se déroulera dans un New York contemporain post-pandémique et offrira une perspective unique sur les événements clés de l’histoire de The Division et The Division 2. En tant qu’agent de la Strategic Homeland Division, les joueurs ont pour mission de rétablir la paix, de protéger les civils contre les factions hostiles et de les aider à construire un avenir meilleur : “Explorez le monde ouvert en solo ou en coopération pour jouer une variété d’activités PVE. Des missions de l’histoire aux activités du monde. Parcourez un environnement urbain aux graphismes époustouflants digne d’un AAA et aux détails exceptionnels. Récupérez, fabriquez, modifiez et améliorez de l’équipement pour combattre vos ennemis. Personnalisez votre personnage avec un large arsenal à portée de main. Montez en grade et améliorez vos compétences pour débloquer de nouvelles armes et des gadgets uniques. Changez de spécialisation et de rôle à tout moment pour essayer de nouvelles capacités et trouver la meilleure synergie avec vos amis.”

Un trailer pour The Division Resurgence

The Division Resurgence sera disponible sur iOS et Android à une date encore inconnue. Les joueurs peuvent dès à présent s’inscrire pour participer aux prochains tests.