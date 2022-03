The DioField Chronicle : un tactical-RPG doté d’un nouveau système de combat stratégique en temps réel

Square Enix a collaboré avec Lancarse pour créer une licence inédite dans le monde des jeux de stratégie.

Gouverné d’une main de fer par la dynastie Shaytham, le royaume d’Alletain, situé sur l’île de DioField, a connu la paix durant 200 ans. Mais avec l’arrivée de puissances belliqueuses et de magies modernes, l’avenir s’avère incertain. Ce dernier dispose de nombreux gisements de Jade, un ingrédient de base très recherché en magie et en sorcellerie, ce qui explique l’intérêt que portent l’Empire et l’Alliance pour cette île. Un groupe de mercenaires d’élite se faisant appeler “Renards bleus” s’élève au milieu des flammes et du chaos. On chantera leurs destins et leurs courageux exploits pour les siècles à venir après la guerre.

Un trailer pour The DioField Chronicle

Avec le “Real-Time Tactical Battle” (RTTB), The DioField Chronicle se démarque de la concurrence en proposant des séquences de combat en dioramas où les joueurs pourront analyser la situation au front en temps réel, donner des ordres décisifs et utiliser de nombreuses compétences, classes et équipement pour surpasser leurs adversaires.

The DioField Chronicle sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Yuu Ohshima (Fire Emblem Awakening) est en charge de l’histoire, Taiki (Lord of Vermilion III, IV) réalise les character designs et Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII) s’occupe de la conception artistique. La bande-son orchestrale est composée par le duo Ramin Djawadi et Brandon Campbell, notamment reconnu pour son travail sur la série télévisée Game of Thrones.