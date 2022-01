The Devil in the White City : un premier grand rôle pour Keanu Reeves sur le petit écran

L'acteur canado-américain Keanu Reeves va être la star de l'adaptation du roman The Devil in the White City en série télévisée co-produite par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio.

Actuellement à l’affiche de Matrix Resurrections, le décidément très demandé Keanu Reeves est en pourparlers avec les équipes de la plateforme de streaming Hulu pour figurer dans la série The Devil In The White City écrite par Sam Shaw (Castle Rock, Manhattan). Il s’agit d’une avancée significative pour l’adaptation, qui est à différents stades de développement depuis que Leonardo DiCaprio a acheté les droits cinématographiques du livre en 2010 et proposait d’en faire un long-métrage chez Paramount Pictures avec Martin Scorsese comme réalisateur. A noter que Todd Field (In the Bedroom, The Little Children) va s’occuper de réaliser les deux premiers épisodes.

Keanu Reeves In Talks To Star In Hulu’s Series Adaptation Of ‘The Devil In The White City’ From Martin Scorsese & Leonardo DiCaprio https://t.co/b9F6bd6pxk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 3, 2022

La série The Devil in the White City avance enfin

The Devil in the White City raconte l’histoire vraie de deux hommes dont les destins ont été liés à jamais par l’Exposition universelle de Chicago de 1893. On y suit ainsi Daniel H. Burnham, un architecte brillant et pointilleux qui veut laisser sa marque sur le monde, et Henry H. Holmes, un médecin beau et rusé qui a créé son propre “Murder Castle” pharmaceutique sur le site de l’exposition – un palais construit pour séduire, torturer et mutiler les jeunes femmes. Le récit d’Erik Larson emmène le lecteur sur les traces d’un meurtre, d’une romance et d’un mystère à l’âge d’or.