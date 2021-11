The Devil in Me : quatrième opus et saison finale de l’anthologie The Dark Pictures Anthology

Supermassive Games dévoile The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me.

L’anthologie The Dark Pictures Anthology de Supermassive Games pour l’éditeur Bandai Namco va se conclure avec The Devil in Me, l’épisode le plus sanglant de la licence avec des choix encore plus complexes et tordus : “Un groupe de réalisateurs de films documentaires reçoit une mystérieuse invitation pour se rendre au Murder Castle, une reconstitution de l’hôtel dont H.H. Holmes, considéré comme le premier tueur en série d’Amérique, était propriétaire. Ils découvrent rapidement qu’ils sont observés, et que l’enjeu est bien plus important qu’une question d’audience.”

Un trailer pour The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me

The Devil in Me devrait sortir d’ici Halloween 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC